Entrada hudisial ku detenshon relashoná ku  tiramentu

Yegada di e tim di aresto na e kas na Kent U zelf den oranan di mardugá.
Willemstad—-Kontinuando ku investigashon den e kaso di tiramentu ku a tuma lugá dia 16 di aprel2026 na un kas den Kaya Hubert D. Fernandez, polis a hasi un detenshon.
Djabièrnè 24 di aprel 2026, alrededor di 04.31’or, Tim di Aresto konhuntamente ku
Tim di Atrako a detené e hòmber L.L.S.J.B. di 30 aña di edat nasé na Kòrsou,
relashoná ku e kaso ariba menshoná.Despues a tene un entrada hudisial na su kas den Kent U Zelf. A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas investigashon.