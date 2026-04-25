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Entrada hudisial ku detenshon relashoná ku  tiramentu

April 25, 2026 • 1 minüt pa lesa
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Yegada di e tim di aresto na e kas na Kent U zelf den oranan di mardugá.

Willemstad—-Kontinuando ku investigashon den e kaso di tiramentu ku a tuma lugá dia 16 di aprel2026 na un kas den Kaya Hubert D. Fernandez, polis a hasi un detenshon.

Djabièrnè 24 di aprel 2026, alrededor di 04.31’or, Tim di Aresto konhuntamente ku

Tim di Atrako a detené e hòmber L.L.S.J.B. di 30 aña di edat nasé na Kòrsou,

relashoná ku e kaso ariba menshoná.Despues a tene un entrada hudisial na su kas den Kent U Zelf. A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas investigashon.

Mesora e sospechoso a keda detené den e kas.
Hasiendo e trámitenan pa por a bai hink’é den vehíkulo polisial.
Mesora e la wòrdu transportá pa warda.
Yegada di reshèrshinan pa hasi investigashon na e kas.
A listra rònt e kas.
A tira un bista asta den un stroler di baby
Kontrolando asta den un vehíkulo ku tabatin den e kurá di kas.
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