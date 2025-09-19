Entrada hudisial ku dos detenshon pa violashon di lei di droga i trafikashon di hende

Rio Canario – Djabièrnè 19 di sèptèmber 2025, alrededor di 04.30’or, personal di Divishon di
Krímen Organisá a tene entrada hudisial na un kas riba Sto. Domingoweg.
E entrada hudisial tabata den kuadro di un investigashon relashoná ku
violashon di lei di droga i trafikashon di hende ku morto komo konsekuensia.
Kontinuando ku e investigashon a haña i konfiská un kantidat di droga i
plantashon di mariwana.
Enkonekshon ku esaki a detené e dama G.M. di 35 aña di edat i e hòmber J.P.
di 38 aña di edat, ámbos nasé na Kòrsou, pa e kasonan ariba menshoná.
A presentá e sospechosonan dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená nan
enkarselamentu pendiente di mas investigashon.