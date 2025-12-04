Ephrem J tambe ta presentá  dia 21 awor den selebrashon di Radio Active

WILLEMSTAD,—-Aki dos siman ta bai tin e selebrashon di 10 aña di eksistensia di Radio Active 104.5 FM,kaminda ku for di den ora nan di mainta tur e lokutor nan di Radio Active tei presente riba Waaigat, pa asina huntu ku nan oyente nan selebrá 10 aña di e radio emisora en kuestion.
Ta asina ku gerente di Radio Active a bisa Vigilante Farándula ku nan tin un artista solista popular ku ta bin presentá dia 21 binidero i ku pa nada di mundu Vigilante Farándula no por saka afó ken ta e artista solista ku ta bin presentá aki dos siman djadumingu riba Waaigat den e selebrashon di 10 aña di Radio Active 104.5 FM.
A dura Vigilante Farándula kuater siman di investigashon,di dia i anochi tabata mardugá di djarason ku e informashon a drenta,kaminda ku via di un fuente Vigilante Farándula a keda pone na altura ken ta e artista popular ku tambe ta presentá aki dos siman riba Waaigat den e selebrashon di 10 aña di Radio Activen 104.5 FM.
Fuente a duna di konosé na Vigilante Farándula ku e tin informashon ku e mega artista bachatero Ephrem J,ta e artista ku ta presentá aki dos siman den e selebrashon di radio Active 104.5 FM. Vigilante Farándula a drenta den kontakto ku gerente di e radio emisora kuestion, ku ta Alturo Zimmerman kaminda ku a pone na altura di e informashon risibí, Alturo a duna di konosé. “Mi no sa for di unda bo a sali ku e informashon aki,mi no sa nada,paso no ta ami ta organisá e evento,esaki ta den man di otro organisashon ku ta organisá evento,pues mi no or bisabu ken ta e artista solista ku ta bai presentá dia 21 awor. Wak ku loke ku bo ta bai skibi ta kuadra ku bèrdat”.
Fuente a bisa Vigilante Farándula ku e mega artista bachatero ku ta presentá komo artista di sorpresa aki dos siman riba Waaigat,den e selebrashon di 10 aña Radio Active 104.5 FM.