Esnan ku wòrdu detené tin chèns pa paga e but mesora

Willemstad—Sospechosonan tin e posibilidat pa paga nan transakshon mesora serka e tim di paga but, ku lo ta presente riba kaya òf na Rio Canario. Esnan ku skohe pa paga mesora ta risibí un deskuento di 15% riba e montante. Si un sospechoso no ke òf no por paga mesora, e tin te ku 20 di mart 2026 pa kumpli ku e transakshon. Si e persona no paga den e tempu stipulá, e mester presentá dilanti hues den Korte di Hustisia, kaminda e demanda di fiskal lo ta mas haltu ku e transakshon original.
E tabèl di transakshon pa e aña akí ta kontené montantenan detayá. Pa poseshon di un arma ku no ta arma di kandela (arma blanku), e transakshon ta 500 florin (425 florin ku deskuento di 15%). Infrakshonnan grave manera posishon di arma di kandela no ta kai bou di e maneho akí i lo sigui e prosedura penal normal ku por hiba na kastigu prizòn. Pa kasonan di kódigo penal, manera insultá un ámtenar den funshon, menasa verbal òf opstrukshon di ehekushon di funshon públiko, e transakshon ta 500 florin. Maltrato simpel i ignorá òrdu di polis (“wederspannigheid”) tin un transakshon di 600 florin. Destrukshon ta kosta 400 florin, mas e daño i perhuisio kousá. Pa burachénan den públiko tin un but di 300 florin i keda sin kumpli ku obligashon di identifikashon ta 150 florin.
Pa loke ta uso i poseshon di droga, e transakshonnan ta varia segun e kantidat. Poseshon di kokaina te ku 3 gram ta 300 florin, i entre 3 pa 5 gram esaki ta subi na 500 florin. Mariwana (“hennep”/hash) te ku 10 gram tin un but di 100 florin, miéntras mas ku 20 gram te 30 gram ta 300 florin. Tambe tin butnan stipulá pa XTC (100 florin pa píldora), Molly (300 florin te 5 gram) i GHB (300 florin te 5 mililiter).
Den tráfiko, lo aktua duru kontra “fever”, rankamentu i hòpmentu ku por kousa peliger òf stroba tráfiko, ku un transakshon di 750 florin. Shofùrnan di bròmer òf motosaikel ku kousa zonido innesesario por haña un but di 500 florin, i kore sin hèlm ta 300 florin. Tambe lo kontrolá seriamente riba pèrmit di kore (artíkulo 95), reibeweis, plachi di number i seguro bálido, kaminda e transakshonnan ta varia entre 250 pa 300 florin. Polis tin e outoridat pa ehekutá listramentu preventivo den tur outo, tas i paña di individuonan sin ku tin mester di un sospecho previo.
Pa finalisá, polis lo mantené òrdu públiko na tres pòst riba e ruta di marcha: Plaza Hariri, Colon i Viaduct. Ta prohibí pa stashoná vehíkulo dilanti entrada di kas, na parada di bùs òf riba ruta di e marcha. Vehíkulonan mal stashoná lo keda kitá riba riesgo i gastu di e doño, i e liña di informashon 915 lo ta aktivo pa kualke asuntu. No ta pèrmití benta di bebida den bòter di glas, ni pone mucha chikí riba “dranghek”. I finalmente, mester paga müzik mesora manera ku e marcha a kaba di pasa, pa garantisá trankilidat den e barionan.