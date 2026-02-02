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Evakuashon di tereno na Bapor Kibrá ta sigui despues di huisio sumario

February 2, 2026 • 3 minüt pa lesa
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#Evakuashon di tereno na Bapor Kibrá ta sigui despues di huisio sumario
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