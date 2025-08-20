Farm to Crafts ta rekohé stam di banana

Willemstad – Awor ku e mashin di saka fibra di Farm to Crafts (FtoC) ta operashonal, e tim ta kla pa risibí stam di banana riba un base regular. FtoC ta prosesá esakinan den fibranan sostenibel.
Stam di banana ta kontené fibranan balioso ku por wòrdu usá pa paña, arte, artesania I hopi produkto mas. Pero hopi biaha nan ta kaba komo desperdisio. Dor di kolaborá ku kunukeronan, hardineronan, i personanan ku palu di banana den nan kurá, FtoC tin komo meta pa duna e fluho residual aki un di dos bida.
Let’s go banana’s
Bou di e lema ‘Let’s go bananas!’, FtoC ta buskando kunukeronan i personanan ku mata di banana den nan kurá ku ta dispuesto pa suministrá stam regularmente. Un mínimo di dos stam pa biaha (preferiblemente 10), ku un largura di stam di por lo ménos 140 cm, ta nesesario. E stamnan mester wòrdu entregá sin blachi. Mas fresku, mas mihó. FtoC lo rekohé e stamnan òf palabrá un fecha spesífiko di rekohé. E siguiente ‘machine day’ ta dia 1 di sèptèmber. Esaki ta nifiká ku e stam no por ta mas bieu ku un siman.
Despues di prosesamentu, e pulpa por wòrdu debolbí na tera komo kompost òf fertilisante, miéntras ku e blachinan por wòrdu usá komo kuminda pa bestia. Un win-win pa tur hende.
Fase eksperimental
E proyekto aki ainda ta den su fase inisial. FtoC su mishon ta pa rebibá produkshon artesanal lokal dor di usa materia kultivá lokalmente. E tim ta investigando kon agrikultura na eskala chikí riba Kòrsou por kontribuí na desaroyo di material i artesania. E meta final ta pa oumentá outosufisiensia riba e isla i stimulá un industria di fabrikashon kreativo próspero.
E tim ta konstruyendo un ret, ta tèst e mashin ku ta funshoná riba energia solar, i ta eksplorá kolaborashonnan potensial. Na final, e tim tin komo meta pa desaroyá un modelo di entrada i kadena di suministro sostenibel ku ta benefisiá tantu kunukeronan komo e personanan ku ta traha artesenia.
Bira un Miembro
Personanan ku ke hasi donashon di stam di banana por skèn e kódigo QR i djòin e grupo di komunidat riba WhatsApp òf tuma kontakto ku nos via [email protected] i e página di Instagram di Farmtocrafts.