Back to Top
Vigilante banner image

FC Barcelona ku Frenkie de Jong pero sin Lamine Yamal

September 17, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#champions league | #FC Barcelona | #Frenkie de Jong | #Futbol | #Lamine Yamal | #Newcaste United | #St James' Park
Login