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FC Kopenhagen ta asigná Bo Svensson komo nan entrenadó

March 31, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#alemania | #Bo Svensson | #Bundesliga | #entrenado nobo | #FC Kopenhagen | #futbòl | #Jacob Neestrup
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