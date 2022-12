"Fecha ta hopi serka pero mi no kier krea espektativa falsu"

Willemstad,– Resientemente Delcy Rodriguez, a pone riba retnan sosial ku el a reuní ku embahador di Reino di Hulanda na Venezuela, Robert Schuddeboom. E mandatario a indiká ku e kombersashon tabata relashoná ku frontera entre Kòrsou i Venezuela.

Gilmar Pisas, Promé minister di Kòrsou, a indiká ku e notisia tabata unu super alentador. Desde ku el a tuma over e Gobièrnu di Kòrsou, nan a bin haña negosiashon pará den kuadro por ta di Covid, pero e tempu ei e ta splika ku embahada Hulandes a kuminsá ku e proseso despues dje file ku gobièrnu a hasi komo Pais.

Pisas a splika siman pasá ku nan a bai i aseptá lokual ta den Union Europeo. El a bisa ku Merka a imponé riba Kòrsou, unda ku semper nan a hasi negoshi ku Venezuela i semper a konsiderá otro ruman, pero dado momento a haña apertura bèk.

Promé minister a bisa ku e embahador a kuminsá haña kontakto bek despues di a kambia e kansier e re- apertura a bin bèk. E vise-presidente di Venezuela a anunsiá ku nan ta dispuesto pa habri frontera, pero e mandatario no sa e fecha. Segun Pisas, nan tabata deseá pa habri e frontera e aña aki mes, pero e negosiashonnan ta andando. Eventual esaki lo pasa na yanüari, paso representante di Venezuela lo ta biahando pa Kòrsou otro aña. “Kòrsou ta spera ku por keda kla e aña aki ainda, sino ta bira na yanüari”, .

Promé minister di Kòrsou a konfirmá ku e frontera lo habri, pero ta evaluando e dokumentonan. “A base di esei lo yega na un fecha pa habri e frontera”, asina el a splika. Loke e por a mira den e dokumentonan, esaki no lo pasa den e promé siman di yanüari.

Minister Cijntje:

Relashoná ku deklarashonnan di promé minister Pisas, Vigilante a tuma kontakto ku minister Ruisandro Cijntje kende nos a puntra tambe tokante di habrimentu di frontera i tambe di e barkunan di fruta.

Minister Cijntje a splika ku ainda ta papiando pa kaba di definí ki dia ta habri. E ta splika ku ora esaki tuma lugá lo mester wak unda e barkunan ta bai para i si no tin lugá kaminda nan tabata para, nan lo mester bai para na e otro banda. Pero no tin fecha ainda stipulá ku dia esaki ta.

El a splika ku lokual no ta den su man, e sigur no ta bisa ku seguridat, e sa ku ta hopi serka, pero e no por bisa, paso si presidente Maduro lanta mañan disidí di kambia kos, nos no por hasi nada. Cijntje ta splika ku e no kier bisa ku ta habri yanüari, pa e no krea espektativa falsu. “Mi no sa si e ta hopi serka kisas ta den promé siman, tin kos ku no ta 100% den bo man i e parti ku no ta den bo man, bo mester laga espasio pa si kos kambia el a kambia atrobe. “Pero nos ta hopi interesá pa habri i nan tambe, pues nos ta trahando hopi fuerte riba e kos aki”, asina minister Ruisandro Cijntje a duna di konosé na Vigilante.