Felip Guanipa ta bai bira presidente di “FKSK” pa di dos bes

WILLEMSTAD,—-For di fuente figo Vigilante Farándula a keda pone na altura ku tin moveshon i desaroyo nan serio ta tumando lugá den seno di Fundashon Kultural Seú Kòrsou.
Ta asina ku a duna di konosé ku lo no bai dura masha ku lo bai tin elekshon pa loke ta trata presidente nobo di e organisashon kultural i ya e desishon ta pone ku votashon lo bai kai na lado di Felip Guanipa ku tin hopi aña ta forma parti di Fundashon Kultural Seú Kòrsou. Manera ku fuente a pone Vigilante Farándula na altura di e dicho informashon,mes ora esaki a bai buska mas informashon for di otro kanal.
Djaya banda Vigilante Farándula a keda pone na altura via di un otro fuente ku “Bo tabata sa ku Felip Guanipa na un okashon tabata presidente di Fundashon Kultural Seú Kòrsou,esaki tabata pa 8 luna, pero pa motibu nan personal e la baha komo presidente di Fundashon Kultural Seú Kòrsou,pero mi tin informashon ku lo no bai dura masha ku lo bai tin elekshon i tur kos ta mustra i indiká ku tur hende ku ta forma parti di direktiva di Fundashon Kultural Seú Kòrsou ta bai basha nan voto na nòmber di Felip Guanipa,nan ta di opinion ku Felip ta e persona indiká pa e posishon en kuestion”.
Vigilante Farándula a drenta den kontakto ku Felip Guanipa pa asina pone na altura di e informashon risibí,pero mester bisa ku Felip Guanipa te den ora nan lat di anochi no a reakshoná riba e yamada nan di Vigilante Farándula. Pero tabata poko mas lat di anochi durante di e programa di Farándula na radio Active 104.5 FM ku e presentadó di e programa “E Mulina Farandulero”, yama Felip Guanipa,kaminda ku e la kue su telefon i tabata na e momentu ei ku e presentadó a hasi Felip diferente pregunta, Felip a bisa lo siguiente.
“Mi por papia di e temporada ku mi tabata aktivo den e organisashon i mi por papia di loke ku mi sa, ami nunka sa papia di loke nan ku mi no sa. Mi tin ku bisabu ku tur loke ku bo a puntrami mi ta na altura di dje, e kos nan no a bai manera ku esaki nn mester a bai. Riba bo pregunta ku i ta e próksimo presidente di Fundashon Kultural Seú Kòrsou, mi tin ku bisabu ku deseo tei,pero esaki ta enteramente ta disidí, pues mi no ta desmentí pero tampoko mi no ta atmití”.
Fuente a duna di konosé ku Felip Guanipa ta e próksimo presidente di Fundashon Kultural Seú Kòrsou.