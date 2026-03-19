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FFP ke presentá su ròl den finansiamentu di kas na Parlamento

March 19, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#FFP | #finansiamentu di kas | #na Parlamento | #su ròl
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