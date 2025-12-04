FIFA ta invitá Cuco Martina pa sorteo

Washington—E hungadó lokal di futbòl Cuco Martina, kende na Yüni último a hunga pa Victory Boys, ta biaha pa Washington. Martina kende a hiba un karera eksitoso na Hulanda (Twente/Feyenoord) i Inglatera (Southhampton/Everton) lo ta parti di e sorteo na momento anunsiá Kòrsou.
Esaki ta lokual Gilbert Martina a konfirmá na Vigilante. Cuco ta djòin e delegashon ku ta konsistí di Dick Advocaat, Kees Jansma, Wouter Jansen, Jan Peter (SG). Segun Martina, FIFA a aserka FFK pa manda un hungadó ku mas trayektoria pa selekshon i direktiva a skohe Cuco Martina.
Cuco ta yega Washington awe pa e sorteo