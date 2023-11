Financial Intelligence Unit  ta bai aktua duru kontra empresarionan ku no registrá. 

Si kompania i profeshonnan no kumpli ku nan deber di registrashon, esaki por kondusí na multa administrativo òf tambe hudisial dor di Ministerio Públiko (OM

Willemstad——Financial Intelligence Unit (FIU), antes MOT, e luna aki ta bai kuminsa ku un proyekto pa promové registrashon di kompania i profeshonnan ku ta obligá pa raportá na FIU.

E proyekto, di no-registrashon, tin komo meta pa kompania i profeshonnan ku ta resortá bou di supervishon di FIU, ta mas visibel pa FIU i pa mehorá nan konosementu di nan obligashonnan bou di e leinan kontra labamentu di plaka na Kòrsou. Ken mester registrá na departamentu di supervishon di FIU? E leinan kontra labamentu di plaka na Kòrsou ta prinsipalmente establesé den e “Landsverordening Identificatie bij dienstverlening” (LID) i e “Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” (LvMOT). Segun e leinan kompania i profeshonnan ku ta kai bou di supervishon di FIU ta obligá pa registrá na departamentu di supervishon di FIU. Mester hasi esaki dor di yena un formulario i meil esaki pa e departamentu konserni.FIU ta supervisá 9 sektor di kompania i profeshon makelar, komersiante di vehíkulo, komersiante di material di konstrukshon, hoyero, notario, abogado, ofisina di akountent, ofisina di administrashon i ofisina di konsehero fiskal. Pa mas informashon tokante registrashon na e departamento di supervishon di FIU, por bishita e wepsait di FIU. Pero banda di esei: registrá den e portal di meldú goAML di FIU Tur e sektornan ariba menshoná mester raportá transakshonnan no usual na FIU. Esaki no ta bai via e departamentu di supervishon, sino via un departamento speshal di FIU: e departamento di Analisis. Pa por meldú, primeramente mester tin akseso na e portal goAML di e departamento di Analisis. Pues un di dos registrashon ku ta sirbi un otro meta i den un otro sistema. Por sierto tin hopi mas kompania ku ta resortá bou di e leinan kontra labamentu di plaka. En total tin mas o menos 20 sektor komersial ku mester raportá konforme LvMOT. Hopi di nan tin nan propio instansha di supervishon manera Banko Sentral di Kòrsou i St. Maarten (CBCS) i Gaming Control Board (GCB). Pero tur e sektornan aki mester registrá den e portal di goAML na FIU pa por meldú na FIU. Sankshonan pa keda sin registrá Registrá na FIU Supervishon ta obligatorio pa e 9 sektornan ya menshoná. Registrá den e portal di meldú goAML ta obligatorio pa tur e mas menos 20 sektornan ku, segun lei, tin obligashon di meldú. Si kompania i profeshonnan no kumpli ku nan deber di registrashon, esaki por kondusí na multa administrativo òf tambe hudisial dor di Ministerio Públiko (OM). Keda sin registrá ta un delito. Riba no kumplimentu ku e obligashon di registrashon tin un kondená na un kastigu máksimo di prizòn di un aña òf un multa máksimo di NAf 100.000, òf ambos. Den kaso di un krimen (intenshonal) tin un posibel sentensia máksimal di prizòn di 4 aña òf un multa máksimo di NAf 1.000.000, òf ambos. Chèk kual deber di registrashon ta aplikabel pabo Tur kompania i profeshonnan ku mester meldú ta keda invitá pa kontrolá si nan a registrá na FIU su departamentu di supervishon, si akaso FIU ta nan instansia di supervishon. Ademas nan ta keda invitá tambe pa kontrolá si ya nan ta registrá den e portal di meldú goAML. Registrá na FIU ta gratis. Riba nos wèpsait bo por haña e teksto di e leinan i regulashon relevante, un lista di sektor ku mester hasi ku tin obligashon di meldú, un lista di e sektornan ku ta bou di supervishon di FIU i e formulario di registrashon obligatorio. Nos wèpsait ta www.fiucuracao.cw. Registrashon den e sistema di meldú goAML ta kuminsá mandando un email na [email protected]. Si bo tin pregunta despues di lesa e informashon riba wèpsait, bo por tuma kontakto ku FIU na number di telefon. 462-6588 ekstenshon 34 òf 35, òf via email: [email protected], òf [email protected].