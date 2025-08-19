Fiskal: Mester yega un fin na e problema entre transgender i su èks pareha

Willemstad— Fiskal a mustra ku mester yega na un fin di e problema relashonal entre e akusado J. W. (1993) ku ta un transgender i su eks pareha R. promé ku esaki or tin un fin ku niun hende no kier.

Fiskal a mustra ku durante tratamentu di e echonan maltrato, menasa i tambe destrukshon a sali na kla ku denunsiante R. i sospechoso Winklaar ta òf tabata pareha. Aña pasá e akusado a mira su èks partner ku su pareha nobo den outo unda esaki a bin eskala. E denunsiante R. a bisa ku e la wòrdu maltratá vários biaha dor di e sospechoso W. ku moketa i tambe un piedra. E tabatin vários leshon na kara. Akusado a deklará ku enbèrdat e la kometé e maltrato pero no ku piedra.

Akusado a deklará ku ta e denunsiante a dale promé i ku e denunsiante a dal su kara kontra di e porta di outo for di kual e la haña e heridanan. Segun Fiskal ku e pareha nobo di R. ku ta F. tambe a deklará ku e tambe a mira kon e akusado a maltratá R. pero no a bisa ku ta ku un piedra. Fiskal ta mustra ku e tin hopi prueba di e kaso di maltrato pero e maltrato ku piedra si e no tin sufisiente prueba. Fiskal ta haña aki ku maltrato ku moketa den kara por wòrdu kategorisá komo maltrato pisa.

E di dos akusashon di maltrato di señor F. no tin nada di prueba di esaki F. a bisa ku e la bai ranka na man di e akusado i esaki a dale un klap fuerte. Fiskal no ta haña ku e maltrato kontra F. por wòrdu proba pero si e menasa kontra di tantu R. i F. unda e akusado a bisa ku e lo mata nan i na momento ku e topa F. den Otrobanda e lo mat’é. Pa loke ta trata destrukshon di e vehíkulo esaki por wòrdu proba ya ku e akusado mes a atmití esaki i tambe F. a mira kon e destrukshon a tuma lugá. Esaki kiermen ku e destrukshon por wòrdu proba. Fiskal a mustra ku e akusado a keda detené pa e kasonan aki dia 2 di novèmber 2025 i a rekobrá su libertat dia 10 di desèmber 2025 pa kual e la sinta 39 dia sera.

Na e momento aki e akusado ta sera atrobe ya ku durante Seú último e mester a maltratá tantu R. komo F. un biaha mas. W. a deklará ku ta F. mester a yega dale i a bisé ku pa wak kon e la hañ’é fásil fásil. Tabata aki nan ku e la sali tras di F. ku a kore bai serka R. den un bar unda a surgi bringamentu i ela keda arestá. Fiskal a yega na un demanda di

240 dia 202 dia kondishonal periodo di prueba di 3 aña den e periodo aki e tin prohibishon di kontakto ku R. i F. . Tambe mester sigui guia di reklasering. Hues a dikta sentensia mesora i a haña ku ta proba e kaso di maltrato i menasa pero ta liberá e akusado di maltrato di F. i tambe e kaso di destrukshon ya ku e akusado a bisa ku e vehíkulo ta di dje tambe. Hues a yega na un kondena di 180 dia di kual 141 dia kondishonal durante un periodo di prueba di 3 aña . Tambe e mester sigui guia stipulá pa reklasering.