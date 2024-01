For di 2018 a rekuperá Ennia

Gorsiraweg- For di 2018, Ennia Caribe Holding tabata “rekuperá” for di e daño sentensh’á pa último Korte di Apelashon na 260 mion florin. Esaki ta enserá, konforme último veredikto di Hues, Ennia Caribe Holding no ta den problema.

Ta asina ku entre di 5 pa 6 di Yüli 2018, Ennia Caribe Holding/Leven tabatin 250 mion dòler aksesibel na Merill Lynch miéntras despues tambe a bende 84 mion dòler na akshonnan den Kirby. Ta trata di un aksesibilidat di sigur 607 mion florin, ku Banko Sentral tabatin akseso riba dje for di medio 2018. E suma ta dòbel di lokual te ainda, Korte di Apelashon a konkluí. Te ainda e kalkulo hurídiko na daño den Ennia ta 260 mion florin. I no tabata trata di rekuperashon sino mas bien, tur e invershonnan i tambe sèn kèsh semper tabata na nòmber i riba kuentanan di Ennia Caribe Holding/Leven. Banko Sentral, for di Yüli 2018 sea konsiente òf inkonsiente a duna informashon robes na penshonadonan i gruponan di interes na Kòrsou.

Banko Sentral definitivamente a suministrá mal informashon na komunidat di Kòrsou. For di Yüli 2018, no tabatin kestion ku Banko Sentral a rekuperá miónes for di kuentanan di Merril Lynch sino e sènnan tabata riba nòmber di Ennia Caribe na Merill Lynch i no riba Hushang Ansary manera, Banko Sentral a krea e impreshon. Unu di e invershonnan ku Ennia Caribe a hasi tabata akshonnan den e kompania Kirby Corporation. Riba Kirby Corporation, no tabatin embargo/beslag imponé. Tabatin 2400 akshon di Kirby Corporation ku Ennia Caribe a risibí na 2017. E invershonnan den Kirby tabatin alrededor di 140 mion dòler na balor. Despues di 2017, Banko Sentral a forsa pa bende un parti di e invershonnan den Kirby. A opta pa bende un parti di e bolsa na 84 dòler pa kada akshon, unda a resultá un ganashi di 24 mion dòler ku benta di un parti dje akshonnan den Kirby, ku ta mas ku 45 mion florin.

Na momento a bende e akshonnan den Kirby, einan tambe Ennia a risibi sèn kèsh di 84 mion dòler, kual ta ekivalente na un suma di 152 mion florin. E Komishon di Resolushon, tabata opiná ku e bolsa di invershon den Kirby tabata demasiado riskante, un argumentu kuestionabel, mirando ku na momento a bende e akshonnan tabatin 45 mion florin di ganashi. Entretantu, ta sospecha ku Banko Sentral a bende tur e demas akshonnan den Kirby pa un suma deskonosí, lokual ainda ta oumentá e aksesibilidat ku Banko Sentral a “rekuperá” na riba 607 mion florin.

E pregunta i kuestionabilidat den informashon suministrá pa Banko Sentral ta bira, si Korte a imponé e daño na 260 mion florin i for di Yüli 2018 tabatin aksesibilidat na 607 mion, dikon na 2023 ta presentá un resolushon pa Ennia. Aparte di esei, e resolushon ta proponé un pago na 900 mion di anuidat, sin menshoná kota di interes. Si kue pagonan na 30 aña di 30 mion, e balor presentá na 4.5% ta na 488 mion florin, kual tambe ta leu for di 1.1 miar florin kual Banko Sentral i Ennia Caribe Holding ta pretendé.

Kisas un direkshon pa kuminsá pensa e kosnan ta pa laga Parlamento di Kòrsou eksihí un kalkulo di aktuario riba Solbabilidat na Ennia Caribe Holding. Te ainda den korte, abogadonan di Banko Sentral no tabata por a presentá ku e kalkulo aki. Un faktor ku último korte si a tene kuenta kuné i imponé un daño na 260 mion florin en bes di 1.2 miar florin.