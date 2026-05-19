For di 339 mion florin di benta a paga eks direktornan UTS

Sta Maria— For di 339 mion ku a bende UTS, a uza parti di e fondo pa paga eks direktornan di e kompania. Te ainda no ta konosí kuantu nan a baha kuné.
Manera publiká den Vigilante, 19 mion florin so a bai pa Kòrsou despues di bende UTS pa 339 mion. Parlamento algun luna pasá a haña un splikashon sin sufisiente kontenido kua kréditor a risibí kuantu sin.
E meta prinsipal di benta UTS na promé instante tabata pa krea kapital di invershon pa Kòrsou, pero al final, te ainda e kapitalisashon riba e benta tabata mínimal miéntras preguntanan sin kontesta ta sigui kologá. Manera ta konosí, di 339 mion florin ku akshonista di UTS, Gobièrnu di Kòrsou a bende UTS, 1.1 mion florin a wòrdu destiná pa depositá riba kuenta general di Gobièrnu. Sobrá sèn, ta destiná pa bai na pago di debenan di UTS. Despues di paga e debenan di UTS, Gobièrnu di Kòrsou a keda na invertí. Kálkulonan indikativo ta mustra ku tabatin 19 mion florin ku a yega den kaha dirèkt pa Kòrsou, miéntras Flow/Liberty a paga 53 mion adishonal for di riba un escrow account. Un total di alrededor di 72 mion florin. Esei ta lokual sifranan a indiká.
Apesar ku nunka mas parlamento a reakshoná pa laga investigá benta di UTS, sifranan na disposishon di Vigilante ta mustra ku for di 339 mion florin, Kòrsou a risibi den práktika, 19 mion florin. Gobièrnu di Kòrsou, komo akshonista den UTS a risibi na “kèsh” solamente 72 mion florin for di benta di UTS na 339. For di e 72 mion florin mester deskita 52 mion florin ku tabatin riba balans di UTS komo aktivo. Esaki ta konkluí ku for di 339 mion florin ta solamente 19 mion florin a risibi “neto” for di e benta. Unda e demas mionnan a bai te ainda ni parlamento di Kòrsou ni tampoko gobièrnu mes por splika. Mayoria di e benta generá a bai pa paga e.o., kréditornan, penshun i debe na institutonan finansiero. Pero un spesifikashon di unda realmente e sèn a bai nunka no a keda presentá den parlamento pa por responsabilisá e informashon na pueblo. Un otro parti a bai komo fiansa na Curaçao Medical Centre pa finansiamentu di su kapital sirkulante, kual e instituto mester ta pagando bèk.
For di un investigashon di Vigilante, por lo ménos 42.6 mion florin for di benta UTS nunka no a yega parlamento di Kòrsou pa spesifikashon ni tampoko rapòrt di kumplimentu relashoná ku pagonan di kréditor. Ta trata di e kategoria ku UTS a kategorisá komo “other liability”. Te ainda falta hopi splikashon unda tur e benta na 339 florin a bai. Mayoria di e benta mester a bai na paga debenan ku UTS a krese dor di mal maneho atraves di aña. Demas partinan for di e bolsa di benta a bai na repago di fiansanan koriente 78.2 mion florin, retraso den impuesto 6.1 mion florin, pago na doñonan di konseshon 15.2 mion florin, demas negoshinan krédito 6.5 mion florin i “otro debenan”, kalifiká komo “other liability.
Nunka no a spesifiká kiko ta “other liability” ni tampoko kuantu sèn eks direktornan di UTS a haña pa baha.