Frakshon MAN a pidi reunion públiko urgente pa atendé ladronisia di outo i piesa

WILLEMSTAD – E frakshon di MAN-PIN a dirigí un petishon formal na e Presidente di Parlamento Fergino Brownbill, pa konvoká un reunion públiko urgente ku e Minister di Hustisia. E motibu pa e petishon akí, ta e situashon alarmante di ladronisia di outo i piesa di outo ku ta asotando pais na e momentonan akí.
Segun e frakshon, nan ta risibiendo diferente aserkamentu di siudadanonan ku a bira víktima di e delitonan akí. Den e karta di dia 25 di mei último, e frakshon ta indiká ku hopi víktima no ta logra haña nan vehíkulo bek, òf nan ta hañ’é kompletamente kibrá i plumá. Esaki ta kousa hopi doló, spesialmente pa esnan ku mester sigui paga fiansa di banko pa un outo ku nan no por usa mas.
MAN-PIN ta señalá ku tin un sentimentu di insiguridat i intrankilidat den pueblo, miéntras ta parse ku e outornan di e delitonan akí tin Kòrsou den nan poder. Den e reunion públiko pidí, basá riba artíkulo 64 di e Reglamentu di Orden, e frakshon ke debatí ku e Minister di Hustisia (Shalten Hato), pa tende kon gobièrnu lo atendé ku e problema akí di forma inmediato i ku urgensia.