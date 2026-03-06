Fred Rutten ta yega Kòrsou bèk despues di 47 aña

Yega: momento Fred Rutten a yega Kòrsou den

kompania di Kees Jansma.

Hato—Ayera a pisa suela di Kòrsou, Entrenadó Nashonal di Futbòl, Fred Rutten. Rutten, kende ta tuma posishon di Dick Advocaat, ta bini bek despues di 47 aña .

Tabata na 1979, den luna di Yüli Fred Rutten tabatin 17 aña e la pisa suela di Kòrsou pa prome biaha. Na e okashon ei tabata weganan di Reino unda un delegashon di deportista a keda den hotel “Arthur Frommer” na Piskadera. Rutten a forma parti di un selekshon U18 di Hulanda, kende a biaha pa Kòrsou pa hunga dos wega kontra di selekshon di Antia Hulandes.

E hóben Rutten, ku awe ta Entrenando Nashonal di Kòrsou, na 1979 mester a hunga dos wega na Kòrsou, pero ta leshoná seriamente den e prome wega ku mester a bah’é fòil tereno. Den e wega ei, pa kasualidat Rutten a hunga kontra di John Bacuna, kende tabata defensa lateral pa e selekshon di Antia Hulandes. John Bacuna, awe ta tata di Leandro i Juninho Bacuna, kende Rutten lo hiba Kopa Mundial 2026, komo nan entrenando.

Al final, Antia Hulandes a empata un wega i gana e di dos pa logra medaya di oro den Weganan di Reino 1979. Fred Rutten, ayera 5 di Mart 2026 ta pisa suela di Kòrsou, despues di 47 aña.