Back to Top
Vigilante banner image

Frenkie de Jong a ekstendé akuerdo ku FC Barçelona

October 15, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#FC Barcelona | #Frenkie de Jong | #futbòl | #klousula 500 mion euro | #klóusula di salida | #prolongá kontrakt | #yuni 2029
Login