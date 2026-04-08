Fresh Market Curaçao lo habri su portanan pronto na LXRY Mall Brakkeput

BRAKAPOTI,– Finalmente un konsepto nobo pa Korsou! Fresh Market Curaçao tin un periodo largu tras di lomba pa por por fin komparti e bon notisia aki ku henter Korsou. A skohe 1 di aprel pa hasi esaki, i no, esaki no tabata un joke! Pero, un oportunidat ku Fresh Market a tuma pa kompartí ku Komunidat di Kòrsou ku nan ta drùk bezig trahando riba e futuro supermerkado preferí di Kòrsou.

KEDA PENDIENTE! PASO FRESH TA NA KAMINDA!

Kòrsou por spera un eksperensia nobo di kompras: produktonan di kalidat, na preisnan atraktivo pa tur pòtmòni. Kombiná ku nos spesialnan, e kliente lo ripara ku por yega Fresh Market pa e kompras di mas chikí, te na esun di mas grandi. Lo ofresé produktonan lokal i internashonal. E strea di e supermerkado ta e áreanan fresku, manera e área di fruta i berdura, kaminda bo lo haña un surtido amplio i varia , i semper tin algu nobo pa purba!

Fresh Market ta invitá un i tur pa sigui e página di Fresh Market Curaçao riba Facebook, Instagram i TikTok @freshmarketcuracao, pa asina bo no pèrdè niun ‘update’.

Fresh Market Curaçao ta para komo su mes marka i konsepto: un konsepto fresku i diferente pa Kòrsou.

E inisiativa ta respaldá dor di Van den Tweel Caribbean Group, un nòmber di konfiansa den e mundu di supermerkado den Karibe Hulandes. Van den Tweel Caribbean Group tin otro supermerkadonan na Aruba—Ling & Sons Food Market—i na Boneiru—Warehouse Bonaire Supermarket, Van den Tweel Supermarket i Fresh Supplier Bonaire. Na Kòrsou: Van den Tweel Zeelandia i Jan Thiel.