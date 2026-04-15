“Full Effect” ta nòmber di un banda nobo na Hulanda

HULANDA,—-Un biaha mas ta keda demostrá ku maske kiko nan hasi i/òf trata na sera tur nachi tòg di un manera òf otro informashon nan ta yega na konosementu di Vigilante Farándula.

Esaki nan porta moveshon nan ku ta tuma lugá sea aki na Kòrsou,Aruba,Boneiru, Sint Maarten ,Hulanda i asta otro parti nan di mundu kaminda ku tin Kurasoleño nan ta move den mundu di farándula. Di informashon ku Vigilante Farándula a risibí for di fuente direktamente for di Hulanda ta bisa ku ta formando un agrupashon musikal nobo ku ta bai move den ámbito di Kòmbèk.

Mas aleu fuente a sigui bisa. “Mi tin informashon hopi balioso pa bo, i mi tin ku bisabu ku na momentu ku bo los esaki, sigur e informashon aki ta bai bira tópiko di kombersashon. Ta asina ku no ta un sekreto ku agrupashon musikal “Real Brothers”, a pasa pa historia i práktikamente tur e músiko nan ku tabata forma parti di “Real Brothers”, a pasa forma parti di e banda nobo ku ta hiba di nòmber “The Brothers”. Hopi hende a kere ku na momentu ku e zèt en kuestion a tuma lugá gerente i maneho di “Real Brothers”, ta keda sinta ku nan man krusa. Mi tin ku bisabu ku ya e nòmber “Real Brothers”, a pasa pa historia”.

“Mi tin informashon ku tin kombersashon i alabes negoshashon nan serio ta tumando lugá entre Audi Martina ku diferente músiko i kantante ku ta bai forma parti di un agrupashon musikal nobo. Den mes un rosea mi tin bisa ku mi ta na altura kon e banda nobo ta bai yama, esaki mi tin 100% konfirmá, mi ta duna bo persona e primisia aki, e banda nobo ku ta bai move den ámbito di Kòmbèk ta bai hiba di nòmber “Full Effect”. Mi tin ku bisa aserka ku tin nòmber nan di músiko nan hopi konosí i tambe di kantante nan bon konosí den mundu di farándula aki na Hulanda. Esaki nan si mi ta wanta un ruta pa dunabu nan,pero keda masha trankil paso manera ku tur kos ta rònt abo ta e promé persona ku mi ta duna nòmber nan, si mi tin ku bisabu ku hopi hende lo bai keda boka habri”.

Mas ku klaro ku Vigilante Farándula a drenta den kontakto ku Audi Martina na diferente okashon, pero sin resultado deseá. Si tin ku bisa ku na momentu ku Vigilante Farándula a drenta den kontakto ku Audi Martina esaki despues di 10 or di anochi ora di Kòrsou ku ta den kibra di 4 or di mardugá na Hulanda. Esaki por ta e motibu ku Audi no a reakshon riba e yamada nan di Vigilante Farándula.

Vigilante Farándula no por a haña Audi Martina na telefon.