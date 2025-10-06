Fun Family Day pa mucha ku sikkel sèl i talasemia – un eksito ku sosten di Orco Bank!

Willemstad – 7 di oktober 2025, Resientemente Stichting Projects for Superkids (Hulanda) i Lisle’s
Foundation (Kòrsou) a organisá ku eksito e di dos edishon di “Fun Family Day”. E evento speshal aki a
uní famianan ku ta biba ku malesa di sikkel sèl i/o talasemia pa un dia di divershon, informashon i union.
Danki na e sosten finansiero di Orco Bank, e mucha nan a risibí no solamente aktividat divertido pero
tambe material edukativo balioso, manera e buki “Dòbel Fiesta” – e uniko buki infantil na Papiamentu
tokante malesa di sikkel sèl – huntu ku broshur informativo.
E kolaborashon aki a resaltá e gran kompromiso sosial di Orco Bank i a hasi ku e dia a keda yen di
konosementu, kalor i momentunan inolvidabel pa e muchanan i nan famia.