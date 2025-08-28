Fundashon Bicentini ta lansa di dos edishon di e proyekto sosial ‘For di Kayapa Stadion’

Willemstad – Durante e wikènt di 13 i 14 di sèptèmber, Fundashon Bicentini ta kuminsá ku e segundo
edishon di su proyekto di inpakt sosial ‘For di Kaya pa Stadion’. E kompetensia di futbòl di
kaya, ku ta dura 9 luna, lo uni 14 tim di bario for di henter Kòrsou ku un meta klaro: stimulá
no solamente desaroyo deportiv, sino tambe forma e hóbennan den un manéra sosial i
edukativo.
E bario ku ta partisipá ta:
Cas Grandi, Rio Canario, Brievengat, Groot Kwartier, Cas Cora, Welgelegen, Rooisantu,
Weto, Fuik, Otrobanda, Montaña, Mahuma, Brievengat Pariba i Oost-Jongbloed.
“Nos ta kombiná ambishon deportiv ku formashon di bista sosial.
E proyekto ta duna hóbennan chens den i fo’i e tereno, ku énfasis riba balornan, komunidat i
desaroyo personal,” segun Remko Bicentini, fundador di e Fundashon.
E torneo no ta basa riba kompetensia ofishal, sino riba divertí, respeto i siña for di otro.
Hóbennan lo siña balornan manera gana, pèrdè i traha huntu. Regla di e wega ta senkishi, sin
komplikashon manera regla di fóra di òfside futbòl puru, manera riba kaya.
Embahadornan konosí manera Tino Change, Rignald Hato i Germaine Manuel ta kuida pa e
regla nan wordu sigui den manera honesto i klaru.
Mas ku futbòl: inpakt sosial den centra di e proyekto
E proyekto ta pone énfasis riba komportashon i kontribushon sosial. Un sistema di bonus
malus ta recompensa timnan ku ta lanta temprano, sigui regla di fair play, i ke kontribuí den
nan bario manera limpi bario òf partisipá den iniciativonan komunál.
Komportashon negativo manera abuso verbal òf falta di respeto no ta tolerá.
E sistema ta sirbi komo un guia pa tur aktividatnan di e proyekto, ku ta yuda mantené e
struktura di e programa.
E kuater pilar di e proyekto ta:
Partisipashon ta grátis, pero ku responsabilidad personal
“Partisipashon ta kompletamente grátis, pero e tim di bario mester kumpli ku regla i kontribuí
den komunidat. Tur tim lo risibí kledé deportiv i material.
Partisipá ta mas important ku gana,” ta enfatizá Remko Bicentini.