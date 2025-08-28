Fundashon Krea Dansa i grupo Krea Dansa ta mira atras riba un mitar di aña 2025 ku hopi éksito.

Willemstad – Durante e periodo aki, nan a haña oportunidat pa hasi un proyekto grandi na Santiago de Cuba, kaminda nan a presentá na diferente aktividat i a kompartí kultura di Kòrsou ku otro pueblo. E grupo ta sigui duna hóbennan oportunidat pa ekspresá nan talento i krese den arte.

Kuminsando den sèptèmber, tin oportunidat nobo pa mucha hòmber i muhe di 5 aña bai ariba pa forma parti di e grupo. Tambe mayornan ku ta desea ta baila ta mas ku bon biní. Krea Dansa ta un famia kompletu, pasobra tambe tin mamanan ku ta baila huntu ku nan yunan. Pues aki un famia talentoso ta kompletu bon biní i ta warda bo pa forma parti di e famia aki, pa mas informashon por tuma kontakto na number di telefon: +5999-6740262 of riba nos pagina sosialnan Facebook KreaDansa i instagram Krea_dansa.

Un danki spesial ta bai na Cultuurfonds Caribisch Gebied, ku ta sigui duna e hóbennan e chens pa bria i mustra nan talento na diferente plataforma.