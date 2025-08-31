Fundashon pa Konsumidó ta felisitá Vanddis pa a kompletá e entrenamentu titulá  “Servisio ekselente”!

Willemstad – Den luna di yüli mas o ménos 75 empleado di Vanddis a sigui i a kompletá e entrenamentu di “Servisio ekselente”.
Di e manera aki gerensia di Vanddis a demostrá ku ta su empleadonan ta e kurason di e negoshi.
Vanddis ku Fundashon pa Konsumidó a uni den e kuadro aki pa huntu yuda konstruí un mihó mentalidat di duna servisio den nos komunidat.
Pa Fundashon pa Konsumidó ta sumamente importante pa e konsumidó tin un bon eksperensia na momento ku e bishitá kualke establesimentu. Esaki ta un dje motibunan ku resientemente nos a tuma e inisiativa pa kuminsá ofresé kompanianan un entrenamentu titulá “Servisio ekselente”, esaki ta ku e meta pa yuda alsa e kalidat di trato i brinda un servisio riba nivel na e konsumidó!
Servisio ekselente ta un faktor esensial pa un negoshi, servisio ekselente ta laga bo negoshi destaká riba e kompetensia. Brindando un servisio ekselente, bo klientela ta sinti nan mes balorá, respetá i apresiá. Un kliente asina lo sigui bishitá bo negoshi i tambe rekomendá esaki na otronan.
Meta di e entrenamentu akí ta pa konsientisá partisipantenan tokante e importansia i relevansia di brinda un bon servisio i ademas ekipá nan ku hèrmèntnan i téknikanan práktiko ku nan por usa pa elevá nan nivel di servisio na kliente.
E entrenamentu ta yudabo ku un kambio di mentalidat di duna servisio, mehorashon di aktitut i abilidatnan di komunikashon.
Abo tambe ke pa bo negoshi destaká riba e kompetensia, laga bo klientenan i empleadonan sinti nan mes balorá i sigui mira bo negoshi krese? Tuma kontakto ku nos libramente na e number di telefòn +5999462-6666 òf e-mail nos na [email protected]