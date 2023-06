Sistema aktual di kuido no ta sostenibel

Gastu a subi: na 2019, gastu di kuido a representá 11,6% di produkto interno bruto (PIB) na Kòrsou

Skalo– Aunke ámbos pais a logra mehorá nan presupuesto na 2022, ainda falta reforma riba sierto área klave di maneho pa por logra saneá finansa públiko. Un di e áreanan ei ta sektor di kuido,’ segun Presidente di Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Sr. Richard Doornbosch.

Ayera Hunta di Maneho na Banko Sentral a tene un rueda di prensa unda a presentá e boletin ekonómiko pa Yüni 2023. Un di e artíkulonan prinsipal den e Boletin Ekonómiko akí ta trata sostenibilidat finansiero di sektor di kuido na Kòrsou. Por ehèmpel, na 2019, gastu di kuido a representá 11,6% di produkto interno bruto (PIB) na Kòrsou. E sifra akí ta supstansialmente mas haltu ku e promedio di e paisnan chikitu den Karibe, e paisnan di entrada mediano, i e paisnan di entrada abou.

E análisis ta mustra ku, for di punto di bista demográfiko, ekonómiko i di finansa públiko, Kòrsou su sistema di kuido no ta sostenibel,’ asina Presidente di CBCS a atvertí. ‘Nos sistema di kuido no ta sostenibel komo konsekuensia di kambio demográfiko, spesialmente embehesementu di poblashon i e kantidat di kaso di enfermedat króniko. Esakinan ta pone un peso riba e sistema di kuido i, komo konsekuensia, riba finansa públiko di Kòrsou. For di punto di bista ekonómiko, gastu di kuido a bin ta oumentá mas rápido ku Kòrsou su kresementu ekonómiko,’ Doornbosch a splika. ‘Komo resultado, gastu di kuido ta eksigí un parti kada bes mas grandi di e pais su PIB, i ta sobra ménos espasio pa e otro áreanan di ekonomia.’

E Presidente di CBCS a atvertí mas aleu ku for di perspektiva di finansa públiko tampoko e sistema no ta sostenibel, mirando ku entrada di gobièrnu ta mustrando un tendensia di bahada miéntras ku gastu di kuido a bin ta subi komo porsentahe di PIB. ‘Maske e análisis akí ta kubri solamente Kòrsou, Sint Maarten su sistema di kuido tambe ta enfrentando reto, i e défisitnan struktural ku tin den su fondonan di kuido for di 2010 ta mustra esei. Pues, ámbos pais lo mester reformá nan sistema di kuido,’ asina Doornbosch ta rekomendá. ‘Algun medida ku lo por tuma ta di introdusí un ‘riesgo propio’ (eigen risico) pa seguro básiko, mehorá e papel ku e dòkternan di kas ta hunga den kòntròl di gastu, oumentá uso di remedi genériko i promové un estilo di bida mas saludabel,’ asina Presidente di CBCS a konkluí.