Geomaly Martes lo remplasá Ansary komo direktor Sun Resorts

Punda—Gerensha di Banko Sentral i maneho interino na Ennia Caribe Holding, a kometé un fayo bastante serio durante e proseso atkerí outorisashon di maneho for di grupo di Hushang Ansary. Na 2018, momento korte a konfirmá un poder emergente na Banko Sentral riba Ennia, a lubidá di duna Hushang retiro for di e.o. Sun Resorts Ltd.

E konsekuensha di e falta den desishon ta okashonando pániko na Skalo den seno di Banko Sentral. EC Investments na e momentonan aki tin 93% di akshon den e kompania Sun Resorts Ltd. Sun Resorts, ta e kompania mama ku ta manehá e operashonnan relashoná ku Mullet Bai Beach Resorts i tur tereno envolví. E siman aki, Banko Sentral a emití un invitashon di reunion unda Sun Resorts Ltd ta yama un reunion urgente 1 di ougùstùs bou di su akshonistanan. Esaki mester a sosodé, pasobra Banko Sentral a saka Sun Resorts for di e struktura di Ansary sin tabatin pèrmit di Banco di Caribe pasobra Banco di Caribe na su turno tambe ta relashoná ku EC Investments.

Durante e reunion mester tin un desishon formal pa retirá Hushang Ansary komo direktor ehekutivo. Na su lugá mester Mike Alexander i Geomaly Martes. Tur e seis kompanianan unda Banko Sentral a imponé un Areglo di Emergensha, ta kai bou di Ennia Caribe Holding. Ennia Caribe Holding ta un kompania propiedat di Parman International.BV. Hushang Ansary huntu ku su esposa ta propietario solitario di Parman Capital Group. Parman Capital Group tin derechi di atkishon riba EC Investments, kual kompania Banko Sentral a sospechá tabata e kanal pa plania na saka 1.2 bion florin for di e bolsa di aseguradonan di Ennia Leven.

Na e momentonan aki, Banko Sentral ta kontrolá Sun Resorts i EC Investments. Aparte di Parman, e kompania Frank C Carlucci III Revocable Trust tambe tin derechi di atkishon akshon for di EC Investments registrá na Kòrsou bou di Ennia Holding. E kompania ta propiedat di Frank Charles Carlucci III kende a sirbi gobièrnu di Estádos Unídos komo sekretario di defensa. EC Holding NV, EC Investments BV i Ennia Caribe Holding NV, tin mesun miembronan den Hunta di Komisario. E “EC” den kada unu su nòmber ta representá Ennia Caribe.