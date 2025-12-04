Glenka Antonia ta konkistá medaya di plata na Perú

Glenka su mihó salto tabata di 1.86 meter, despues ku na tres okashon el a faya di superá e altura di 1.89
Lima,– Ayera tabatin kontinuashon di e ‘XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima’ i den atletismo tabata nos atleta Glenka Antonia ku un biaha mas ta saka kara di Kòrsou.
Tabata durante e kompetensia di bulamentu haltu ku Glenka Antonia ta logra konkistá medaya di plata na Perú. E atleta kolombiano Helen Tenorio (1.89 meter) a logra e medaya di oro.
Durante e kompetensia aki Glenka su mihó salto tabata di 1.86 meter, despues ku na tres okashon el a faya di superá e altura di 1.89. Ku e resultado aki e ta keda na di 2 lugá den bulamentu haltu pa atletanan femenino, den ‘XX Juegos Bolivarianos ”, ku ta tumando lugá na Ayacucho i Lima, Perú.