Gobièrnu di Hulanda ta fiha tres prioridat pa islanan den Reino

DEN HAAG – Gabinete hulandes lo enfoká riba tres prioridat sentral pa e parti karibense di Reino. Esaki ta pará den e karta di maneho di Relashonnan den Reino di Sekretario di Estado di Asuntunnan Interno i Relashonnan di Reino Eric van der Burg, ku a keda publiká djabièrnè último. E meta ta pa fortifiká e posishon ekonómiko di e islanan i duna kontenido na e akuerdo di gobièrnu.
Segun e karta di maneho, e seis islanan ta enfrentá tareanan urgente riba tereno di kresementu ekonómiko, seguridat di eksistensia i prosperidat amplio. Sekretario di Estado Van der Burg ta enfatisá ku siudadano i empresarionan mester por konta riba un gobièrnu ku ta duna resultado visibel den nan bida diario. Komo base pa e maneho nobo, e outoridatnan a stipulá ku lei i reglanan nobo di Hulanda oropeo lo keda introdusí tambe na Boneiru, Sint Eustatius i Saba, a ménos ku tin motibunan fuerte pa no hasi esei.
Fortifikashon di gobernashon
E promé prioridat ta dirigí riba un outoridat efikas i íntegro ku kuadronan legal kla. Djaki ta sigui traha riba trayektonan eksistente manera e Agènda pa Bon Gobernashon i e revishon di e leinan “Wet openbare lichamen BES”, (WolBES) i “Wet financiën openbare lichamen BES” (FinBES). Pa prevení situashonnan prekario den futuro, manera esun serka Selibon, e gabinete lo reinforsá e forsa di ehekushon i gobernashon. Islanan BES lo partisipá tambe den un monitòr di integridat i seguridat, miéntras ku servisio públiko mester yega na un nivel igual na esun di Hulanda oropeo.
Resiliensia ekonómiko i sosial
E di dos prioridat ta enfoke riba desaroyo duradero. E gabinete di Hulanda lo lanta un Plataforma di Kresementu Ekonómiko di Karibe (“Economisch Groeiplatform Carib”) pa konektá inovashon, empresario i kapital mihó ku otro. Tambe lo habri e Instansia Nashonal di Invershon pa e parti karibeño di Reino. Pa stimulá sektor primario, lo bin un fondo pa agrikultornan i piskadónan por fia plaka pa amplia nan aktividatnan. Pa kombatí pobresa, for di aña 2027 lo tin un suma struktural di 30 mion euro pa aña disponibel pa Boneiru, Sint Eustatius i Saba pa baha e kosto di bida.
Koperashon den Reino E di tres prioridat ta buska un koperashon mas efikas. E gabinete di Hulanda tin e intenshon di organisá un Konferensia di Reino (“Koninkrijksconferentie”) ku Aruba, Kòrsou i Sint Maarten pa fortifiká e lasonan di forma struktural. Durante e enkuentro akí, e kuater gobiernunan mester deliberá riba oportunidatnan den koperashon, inkluso riba terenonan manera energia, komèrsio i lógistika, mirando tambe e desaroyonan geopolítiko den region. Den e próksimo periodo, e gabinete lo sigui elaborá riba e tres puntonan akí den konsulta ku e islanan.