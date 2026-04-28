Gobièrnu hulandes ta reakshoná riba petishon pa bòikòt Mundial

DEN HAAG – Minister di Kuido riba término largu, Hubentut i Deporte (“Langdurige Zorg, Jeugd en Sport”) Mirjam Sterk, a manda un karta dia 20 di aprel último pa Tweede Kamer (Parlamento hulandes) den ku e ta reakshoná riba e petishon “WK Voetbal en de oproep tot een boycot” (Mundial di Futbòl i e yamada pa un bòikòt). E petishon a keda entregá dia 24 di mart na e komishon fiho pa Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte (“Volksgezondheid, Welzijn en Sport”).
E yamada den e petishon ta bin di entre otro e kolumnista Teun van de Keuken i a keda firmá pa mas ku 172 mil persona. E firmantenan ta argumentá ku partisipashon di e tim nashonal hulandes na e Mundial na Estádos Unídos, Canada i México por keda mirá komo un apoyo implísito na e maneho di e gobièrnu merikano pa loke ta trata migrantenan i e ròl di e servisio di imigrashon ICE.
Den e reakshon di gabinete ta keda enfatisá ku e Federashon Real Hulandes di Futbòl (“Koninklijke Nederlandse Voetbalbond”, KNVB) ta disidí independientemente riba partisipashon na turnoinan internashonal. E gabinete ta suprayá ku e outonomia akí di organisashonnan deportivo ta un punto di salida.
E Mundial di futbòl pa hòmbernan ta tuma lugá for di 11 di yüni te ku 18 di yüli próksimo na Estádos Unídos, México i Canada. E tim hulandes a klasifiká i ta hunga tres partido den e fase di grupo. Kòrsou ku ta parti di Reino hulandes tambe a klasifiká pa promé biaha pa e turnoi final.
Mas aleu den e karta ta pará ku e gabinete tin e intenshon pa manera ta kustumber serka turnoinan deportivo grandi, manda un delegashon pa e Mundial. Ku esaki ta indiká e relashonnan eksistente ku e paisnan organisadó i e importansia ku e gabinete ta duna na nan presensia na e weganan di timnan nashonal.
Un parti importante di e maneho rònt di e turnoi ta e seguridat di e fanátikonan. Ministerio di Hustisia i Ministerio di Asuntunan Eksterno ta forma parti di e asina yamá “Taskforce WK 2026”. E koperashon aki ku entre otro KNVB i partnernan di seguridat, ta enfoká riba protekshon i sosten di fanátikonan hulandes ku ta biaha pa e turnoi.
Segun e karta, tin komunikashon direkto entre KNVB i e fanátikonan tambe, pa informá nan riba aspektonan di seguridat i asuntunan práktiko rònt di e Mundial. E gabinete ta enfatisá e importansia di un eksperiensia sigur i positivo di e evento pa tur esnan enbolbí.
E minister ta skirbi ku gobièrnu huntu ku organisashonnan deportivo i partnernan di seguridat, ta esforsá pa krea e kondishonnan pa partisipashon di timnan nashonal i fanátikonan na turnoinan final internashonal.