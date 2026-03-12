Guera na Medio oriente ta baha forsa di florin i perhudiká penshonadonan

WILLEMSTAD— E guera na Medio Oriente, ta bai afektá preis di krudo i oumentá preis di produktonan di konsumo rònt mundu. Na Kòrsou, e efektonan lo ta dòbel, debí na un kota di importashon haltu di Kòrsou, kompará ku produkshon nashonal riba merkado di konsumo.

Ya kaba ta un hecho ku guera di tarifa entre Merka vs China a afektá balor di florin. Bankero i eksperto Thomas Domhoff, a ekstrapola informashonnan optenibel riba importashon di Kòrsou i saka un konklushon bastante bálido.

E kálkulonan di Domhoff ta trese èkstra inflashon riba e desaroyo normal di oumento preis. Ta konosí ku inflashon ta redusí forsa di kompra, spesialmente den kaso ku no tin indeksashon di salario i penshun. Loke hopi hende no ta realisá ta ku inflashon por tin un impakto paresido riba sèn di spar (ahoro) tambe. Mester tene koutela i trata na aktu lihé segun e eksperto. No solamente produktonan di konsumo ta bira mas karu, sino tambe servisionan manera bankonan, tambe lo keda afektá pa e guera di tarifa. Ekspertonan global ta sospecha hasta ku e guera entre e dos paisnan, ta trese un reseshon mundial ekonómiko. E modelo simplifiká di Domhoff ta konkluí ku balor di florin por baha te hasi na 88%, en general i promedio. Esei debí na un inflashon “èkstra”, okashoná pa produktonan prosedente di China, ku Kòrsou ta uza. I no ta trata di solamente e produkto riba su mes, sino ingredientenan i partinan prosedente di China asambleá den e produkto. Por ehèmpel, tomati den kèchup Heinz por ehèmpel òf transmisornan den produktonan elektróniko manera telefon selular. Tin kategoria di outo ku kisas hasta por dòbel di preis segun Domhoff.

Awor e efektonan lo ta dòbel. Preisnan pa transporte logístiko di produktonan di konsumo ta bai subi debí na preis mas haltu di krudo. Huntu ku e tarifa di guera riba produktonan importá for di China via merkado estado unidense, e forsa di kompra di florin por baha ku por lo ménos 25% òf mas. Momento añadí e influensha di inflashon interno, e konsekuenshanan por ta mas severo.