Habitante di Kòrsou mester paga mas ku 2.400 euro na ònderstant bèk

AMSTERDAM/WILLEMSTAD – E Hunta Sentral di Apelashon di Hulanda (“Centrale Raad van Beroep”) a dikta resientemente ku un señora bibá na Kòrsou mester paga un suma di 2.490,85 euro na ònderstant bèk na munisipio di Kerkrade. Segun e hues di mas altu den asuntunan públiko, durante su estadia den eksterior e señora a keda mas largu ku ta pèrmití i e no a mèldu esaki, loke ta nifiká ku e no tabatin derecho riba ònderstant den e periodonan ei.
E kaso ta drai rònt di dos periodo separá den aña 2021, ku ta di 4 di yüli te ku 8 di yüli i di 13 di ougùstùs te ku 28 di sèptèmber. Konforme e reglanan di e Lei di Partisipashon (“Participatiewet”), un persona ku ta risibí ònderstant (“bijstandsgerechtigde”) mester mèldu su estadia den eksterior na tempu i mester keda denter di e tempu stipulá.
E señora a keda e periodonan akí na Kòrsou. El a duna komo argumento ku e mester a biaha pa motibu di entiero di su ruman i e situashon di salú di su mama. Segun e señora, tabatin sirkunstansianan spesial ku tabata hustifiká e estadia. Ademas el a indiká ku el a pasa e informashon di su biahe pa su “bewindvoerder” (atministradó), pero ku e notifikashon akí no a yega na e munisipio.
Un “bewindvoerder” ta un persona òf instansia nombrá pa e hues di korte supdistrito (“kantonrechter”) pa manehá e asuntunan finansiero di un hende ku (temporalmente) no por hasi esaki su mes, por ehèmpel pa motibu di debenan problemátiko, un desabilidat intelektual, òf problemanan di salú mental.
Centrale Raad van Beroep no a bai di akuerdo ku e argumento akí. E Hunta Sentral di Apelashon a konsiderá ku no tin ‘motibunan mashá urgente’ den e sentido di artíkulo 16 di e “Participatiewet” ku lo a hustifiká dunamentu dje ònderstant tòg apesar ku no tin derecho riba dje. Segun e Hunta Sentral di Apelashon, e tipo di motibunan akí ta presente solamente ora tin un situashon di emergensia agudo ku por keda solushoná únikamente ku ònderstant. Esei no tabata e kaso den e situashon akí.
E apelashon riba “motibunan urgente” pa desistí di e kobransa basá riba artíkulo 58 insiso 8 di e “Participatiewet” tambe a keda rechasá. Centrale Raad van Beroep a enfatisá ku munisipionan den prinsipio ta obligá pa kobra ònderstant ku a keda pagá inhustamente bèk ora e obligashon di duna informashon no a keda kumplí, a ménos ku ora tin sirkunstansianan hopi eksepshonal.
Segun e señora, su situashon finansiero a deteriorá gravemente entre otro pasobra el a pèrdè su kas i a bira dependiente di un “bewindvoerder”. Sinembargo, e Hunta a dikta ku e sirkunstansianan akí no ta e konsekuensia direkto di e kobransa mes. Segun e sentensia, e pèrdida di e kas tin di haber ku debe di hür ku tabata eksistí kaba i otro desishonnan ku ta pará separá for di e kobransa akí.
E Hunta Sentral di Apelashon a tene na kuenta tambe ku e señora ta eksperensiá strès finansiero i síkiko pa motibu di e kobransa, pero ku esaki riba su mes no ta un motibu pa lebumai e obligashon di pago i keda sin kobra e plaka bèk. Ademas, e Konseho ta señalá ku e montante liber di beslag legal (“beslagvrije voet”) ta keda na vigor, garantisando asina ku e persona konserní ta keda ku sufisiente medio pa biba.
E petishon di e señora pa daño i perhuisio tambe a keda rechasá.
Ku e sentensia akí, Centrale Raad van Beroep ta konfirmá e desishon anterior di Korte di Limburg. Ku esaki, e kobransa di 2.490,85 euro ta keda na vigor kompletamente. E señora no ta haña kompensashon pa gastunan di proseso òf plaka pa start e proseso den Korte (“griffierecht”), pasobra su apelashon no a logra.
E sentensia a keda diktá den públiko dia 31 di mart 2026 i ta forma un konfirmashon definitivo di e huisio ku e ònderstant durante e periodonan konserní a keda kitá i kobrá bèk na un manera hustu.