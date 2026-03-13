Back to Top
Vigilante banner image

Hato a presentá proposishonnan pa futuro di èks-agentenan di LBD na sindikatonan

March 13, 2026 • 1 minüt pa lesa
61 views

WILLEMSTAD – Minister di Hustisia a sinta na mesa ku representantenan di e sindikatonan STRAF, NAPB, SAP i ABVO pa asina duna informashon detayá tokante e situashon aktual i e avansenan relashoná ku e grupo di èks-agentenan di e servisio di seguridat nashonal, LBD (“Landelijke Beveiligingsdienst”).

Durante e reunion akí ku a transkurí den un ambiente di diálogo i rèspèt, e mandatario a splika e pasonan ku a keda tumá te ku awor, i a presentá e dos proposishonnan ku tin riba mesa pa e desaroyo di e personal embolbí.

E minister a duna di konosé ku e intenshon ta pa presentá e dos proposishonnan aki na Konseho di Minister na fin di e luna di mart próksimo, pa tuma un desishon final. Un di e puntonan prinsipal den e proposishonnan ta e kambio di nòmber di e organisashon pa Beveiliging, Bewaking i Arrestanten Transport (BBAT).

Segun e minister, e nòmber nobo akí ta reflehá e tareanan i e importansia di e trabou ku e grupo ta ehekutá aktualmente, mihó. E meta di e kòmbersashonnan kontínuo ku e partidonan imbolukrá ta pa logra un solushon kla i sostenibel, pa tur esnan ku ta forma parti di e kuerpo akí.

#lbd
Login