Hato a presentá proposishonnan pa futuro di èks-agentenan di LBD na sindikatonan

WILLEMSTAD – Minister di Hustisia a sinta na mesa ku representantenan di e sindikatonan STRAF, NAPB, SAP i ABVO pa asina duna informashon detayá tokante e situashon aktual i e avansenan relashoná ku e grupo di èks-agentenan di e servisio di seguridat nashonal, LBD (“Landelijke Beveiligingsdienst”).
Durante e reunion akí ku a transkurí den un ambiente di diálogo i rèspèt, e mandatario a splika e pasonan ku a keda tumá te ku awor, i a presentá e dos proposishonnan ku tin riba mesa pa e desaroyo di e personal embolbí.
E minister a duna di konosé ku e intenshon ta pa presentá e dos proposishonnan aki na Konseho di Minister na fin di e luna di mart próksimo, pa tuma un desishon final. Un di e puntonan prinsipal den e proposishonnan ta e kambio di nòmber di e organisashon pa Beveiliging, Bewaking i Arrestanten Transport (BBAT).
Segun e minister, e nòmber nobo akí ta reflehá e tareanan i e importansia di e trabou ku e grupo ta ehekutá aktualmente, mihó. E meta di e kòmbersashonnan kontínuo ku e partidonan imbolukrá ta pa logra un solushon kla i sostenibel, pa tur esnan ku ta forma parti di e kuerpo akí.