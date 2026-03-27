Back to Top
Vigilante banner image

“HE CHU CHU” ta kla pa e dos marcha nan di Seú

March 27, 2026 • 1 minüt pa lesa
views: 0

WILLEMSTAD,—-Esaki ta nifiká kon ku un hende mester tin algu bon den dje, p’esei manera ruman nos ta uni pa trese tur kosecha nan huntu pa selebrá e fiesta grandi. 

Ántes tur hende tabatin un palu di lamunchi den kurá patras pa nan mes uzo. Esaki a para kaba ku ta importá mester importá.  E palunan di lamunchi a bona e aña aki, p’esei den union a hala mara sin bringa promèntè. Sekshon VIP na krèm ta simbolisá e palu i brasanan di e palu di lamunchi. 

Dama nan hende muhé nan saya ku djèki ku lensu pa kubri i protehá nan kabes. Hende hòmber ku karson i kamisa ku faha pa wanta sintura pa piki lamunchi. Tur hende ku arpagata na pia i sombré pa tapa solo pa sigurá ku nan ta bai henter e rudia. Tela di print ku lamunchi i tela krèm, ku bèrdè di diferente tono pa nan  keda kòrda ku Pa ,e no por daña Promèntè. Lamunchi ta wòrdu uzá pa diferente kos tantu pa limpia i pa kuida salú, e fiesta di kosecha ta sigui tur hende ta bon biní.

Grupo “HE CHU CHU” ta kla pa e dos marcha nan di Seú 2026.

#He Chu Chu.
Login