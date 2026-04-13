Hóben ku a tira pareha riba Cubaweg demandá na 10 aña

WILLEMSTAD— Djabièrnè último Fiskal a yega na un demanda di 10 aña kontra e akusado Curchen H. (21) akusá di e lòs bala den direkshon di un pareha hóben heridando ámbos na nan pia dia 16 di novèmber 2025.

E akusado Curchen tabatin tres akusashon basta serio den su kontra ku ta intento di asesinato kontra di un pareha i tambe poseshon di arma di kandela. Fiskal a mustra ku e akusado Curchen H di 21 aña dia 16 di novèmber 2025, hasiendo uso di un arma di kandela a los un kantidat di bala ku a alkansá e pareha T. Doran i A. Martinez ámbos na nan pia. Durante e tratamentu Curchen a splika ku e tabata huntu ku un amigu di dje di e fam Chrisitiaan i nan a bai na e sentro nokturno ku ta keda riba Cubaweg. Den oranan mas lat nan a sali pa bai outo i riba kaminda pa esaki Christiaan i Martinez a kuminsá tira palabra pa otro. Martinez tabata den kompania ku e dama Doran ku tin relashon kuné pero e dama Doran tin un yu ku su amigu Christiaan. Dado momento e hòmber Martinez mester a menas’é pero e no a hasié kaso i a sigui kana bai kue e outo.

Asina e ku Christiaan a drenta den e vehíkulo i nan a kore bai para serka algun dama ku tabata den serkania. Dado momento e hòmber Martinez a pasa i a bisa ku e ta bai buska un arma di kandela bin bek. Segun e akusado e por a tende klaramente kon e dama Doran tabata bisa Martinez pa legumai e problema. Curchen a sigui splika ku Martinez a kue direkshon di Cubaweg bai pariba i despues di un ratu a regresá i a pasa basta pega ku nan den e vehíkulo ku e tabata manehá.

Tabata na momento ku Martinez tabata pasando banda di nan e la saka un arma di kandela i a dirigí esaki riba nan pero a sigui kore bai para na e punta di Hanchi ku tin nèt enfrente di e sentro noktuno riba Cubaweg. Segun Curchen e la mira kon Martinez a baha for di e vehíkulo ku su man hinka bou di su flanèl i a kuminsá kana bin den nan direkshon. Tabata einan ku e la habri e porta di outo i a kue un arma di kandela ku tabata hinka de banda di e porta i a tira den direkshon di Martinez. Segun Curchen e no a bai pa mata niun hende pero si kier a defendé su mes ya ku ela mira Martinez ku un arma di kandela i tambe Martinez su ruman hòmber tabata na e sitio i asta a bisa nan pa bai paso su ruman lo bai tira nan. Fiskal a mustra ku ounke tabata trata di un sitio públiko unda tin bar i tambe aglomerashon di hende e akusado a saka un arma di kandela i a los 12 tiru. Tabatin algun di e tirunan ku a pasa bai dal den e bar i tambe vehíkulo ku tabata stashoná dilanti di e bar. Fiskal a mustra ku e no ta mira nada otro di hasi un demanda di 10 aña kontra di e akusado pa intento di homisidio. Hues a mustra ku e tin ku bai studia e kaso i e lo e ta bek dia 29 di aprel pa mitar di dos di atardi pa dikta sentensia.