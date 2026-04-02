Hòmber di edat ta dualu

WILLEMSTAD—Polis a haña nan ta bai na altura di Esperamos unda un hòmber mester a presentá indikando ku nan a sekuestr’é.

Tabata den oranan di anochi ku trahadónan na Esperamos Supermarket na Jan Noorduynweg a keda aserka pa un hòmber di edat ku a splika nan ku e la kaba di wòrdu sekuestrá. Esaki a pone ku mesora a yama polis pa por a sigui ku e investigashon. A tuma nota ku e hòmber aki ainda tabatin un yabi di outo den su man. No a dura masha ku polis a yega na e sitio i a aserka e hòmber di edat pero entretantu algun famia di e hòmber tambe a yega serka. E famianan a splika e polisnan ku ta for di den dia nan ser kerí a bandoná kas i ku aki ta trata di un persona ku ta sufri di Alzheimer i ku nan tabata busk’é tur kaminda ya pa basta ratu. Sigur basta kontentu e famianan a hinka nan ser kerí den vehíkulo i a bai kas kuné, primintiendo na polis ku nan lo bai pone super mas atenshon riba nan ser kerí.