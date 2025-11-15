Hòmber ku a asesiná dama bent’é na Westpunt malamente batí den prizòn

A kore drenta den sel di e detenido i a dun’é un hala di sota formal lagando e basta leshoná atras.

Willemstad— Tin un investigashon andando den Prizon esta SDKK despues ku un kaso di maltrato basta pisa a tuma lugá.

Tabata djaweps den oranan despues di mèrdia ku e personal di Blou Blou esta e parti di alto seguridat den SDKK a haña nan ta kore drenta den Blòk 6 pa atendé ku un maltrato ku tabata tumando lugá. Einan a bin topa ku un di e detenidonan ku basta sla rònt su kurpa sigur tabatin mester di atenshon médiko mas avansá.

Esaki a pone ku e miembronan di Blou Blou a haña nan ta guia e detenido víktima pa e ofisina di dòkter den e instituto pa e haña e promé asistensia. No a dura masha i mester a sali ku urgensia pa CMC ku e detenido mirando e slanan ku e la sufri. Tabata e personal di Blou Blou mas despues a kore drenta kura di CMC den tres vehíkulo blanku ku e detenido aden pa asina e por a haña asistensia médiko mas avansá.

A bin komprondé ku aki ta trata di e detenido ku a wòrdu sentensia pa e kaso di asesinato unda e la bai benta e dama kantu di kaminda na banda di un pida mondi na Westpunt. E detenido aki pa algun tempu ta sera den Blòk 6 pero a bin hañ’é den konfrontashon ku dos otro detenido den e mesun blòk kuné. Djaweps despues ku e portanan di sèlnan a wòrdu habri e dos detenidonan aki a kore drenta den e sel di e detenido víktima i a duna un hala di sota formal lagando e den un plas di sanger.

No a dun’é ni un chèns pa e por a drecha pa sali for di su sel. Ayera despues ku e detenido maltratá a haña asistensia médiko a traslad’é pa un otro sel den un otro blòk. No ta konosí kiko tabata e motibu ku e dos detenidonan a maltratá e otro detenido den su sel ya ku ta trata di un blòk basta trankil. E kaso ta den investigashon.