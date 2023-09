Hòmber ta bira pashènt sikiátriko debí na trouma durante su hubentut

E.H ta risibí un kastigu kondishonal pa menasa di morto riba dos víktima.

WILLEMSTAD,– Un kos ta sigur den tratamentu di kaso di E.H, ta ku e hòmber a pasa den basta trouma durante su hubentut.

OM ta akusá e hòmber E.H di a menasá dos persona ku morto na dos diferente okashon. Ta trata di un menasa riba 13 di yanüari 2020 i un menasa riba 12 di novèmber 2022. Outoridatnan a kuminsá investigá e kaso na momentu ku diferente persona a kuminsá entregá denunsia kontra di E.H mirando ku menasa di morto a kai. Víktimanan ku a entrega denunsia kontra di E.H tabata èks kasá di e akusado i mama biológiko di E.H.

Na momentu ku hues a puntra E.H kiko a sosodé, E.H a splika tur kos na plaka chikí. E akusado a splika hues ku e ta un pashènt sikiátriko i su problema ta ku e tin hopi miedu ta biba kuné. E miedu mental a kuminsá desaroyá durante trouma tras di trouma ku e akusado a pasa aden den su hubentut. Durante tratamentu di e kaso por nota ku E.H ta hasi lo máksimo pa risibí yudansa profeshonal, pero e yudansa no ta sufisiente mirando ku E.H no tin un trabou fiho pa paga yudansa mental adishonal.

Segun E.H, el a pasa na tur instansha ku ta duna yudansa mental, pero diferente instansia a indiká ku e no mester di ayudo. E.H a sigui insistí ku e mester di yudansa, pero e no risibí e yudansa konserní. E.H a splika hues ku pa 20 aña tur hende ta bis’é ku e ta loko i ku e ta tende stèm, pero E.H a insistí ku e por tin problema mental, pero e no ta tende stèm. E akusado a splika hues ku ta último tempu su sikiater a konfirmá ku e no ta tende stèm, pero e ta sufri di miedu troumátiko.

E.H a splika ku e personanan a ku el a menasá ta personanan ku sa di su situashon. Segun E.H, na momentu ku tin diskushon nan pisá, e personanan den su serkania sa bon ku mester bisa “ laga nos kalma i diskutí despues” i akinan E.H por sa ku e ta diskutiendo muchu fuerte. E.H a splika ku den ámbos kaso e víktimanan no a indiká esaki, pues ta einan e situashon a sali for di man.

Segun investigashon polisial E.H lo e menasá ámbos persona via Whatsapp. Mensahenan manera “Mi tei kibra bu” i “e kaso ta drenta den korant” tur ta mensahenan ku e akusado a manda durante menasa.

Fiskal kende a splika e akusashon nan a indiká ku e por nota ku E.H ta trata na risibí yudansa mental. E fiskal a indiká ku e ta demandá un kastigu kondishonal pa asina sòru ku E.H lo no hasi kos robes mas. Ta asina ku e fiskal a demandá un kastigu di 30 dia kaminda 23 dia ta keda kondishonal pa e próksimo 3 aña.

Hues a opta pa sera e kaso mesora i duna sentensia den kaso di E.H. Segun hues tin sufisiente prueba ku E.H a menasá dos persona, pues e mester risibí un kastigu. Ta asina hues a honra e petishon di fiskal i indiká ku E.H ta risibí un kastigu di 30 dia kaminda 23 dia ta keda kondishonal pa e próksimo 2 aña. Segun hues, mirando ku E.H tabata den aresto preventivo pa 7 dia, e no mester sinta mas.