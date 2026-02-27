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Hòmber ta kambia splikashon kon el a deshasí di un arma di kandela

February 27, 2026 • 2 minüt pa lesa
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#Arma di Kandela | #kon a deshasí | #Splikashon
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