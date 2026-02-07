Hòmber ta kana ku arma durante tempu di prueba

NIEUWE HAVEN— Korte Penal den Prome Instansha ayera a trata e kaso di Ministerio Públiko kontra di e hòmber Jundirck B, nase riba 12 di mart 2003. Den su kontra e tin un kargo di poseshon di arma.
Ta trata di un suseso ku a tuma lugá riba 25 di Òktober 2025, den oranan di anochi. Polis a logra di detené Jundrick i den su poder a bin haña ku droga i tambe un bala for di u arma di kandela. Alrededor di 19.45’or den Brievengat, un unidat di e Tim di Akshon a persiguí un hòmber na pia ku un ratu promé riba Corrieweg a kore bai laga polis.
E sospechoso a keda detené i den su poseshon polis a bin enkontrá un kantidat di droga. Segun fiskal di Ministerio Públiko, tabata un anochi ku durante kòntròl. Polis a duna órden pa para un Toyota pretu, manehá pa Jundrick B. E hóben di 22 aña a sigui kore unda a surgi un persekushon. Na altura di Corriweg, nan a mira e vehíkulo subi asera i despues sigui kore. E outo a bin para despues unda a detené Jundirck B. Polis a konfiská e droga. Den e vehíkulo a konfiská un bala. Despues polis a bai bek e sitio unda Jundrick a para su Toyota i den un mata ta haña un muts bivak ku den dje un arma di kandela. Ta trata di un Walther .40 ku 8 bala.
E la keda deten’é i ayera su kaso a keda presentá. Jundirck B, ta desmentí e kargonan pero korte no a konsiderá su argumentunan pero a evaluá ku resien su pareha a duna lus na un beibi. E kla splika hues ku e no tabata sa ku ta polis a trata na blòki’é i p’esei e la kore bai. Jundirck B, tabatin un kastigu kondishonal kologando riba su kabes. Riba 22 di Febrüari 2025 e la sali liber for di un kastigu di 36 luna pa atrako kometé na 2024.
Korte a yega na un kastigu di 18 luna ayera sin ehekutá e kastigu kondishonal.