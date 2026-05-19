“HOPI AMOR” un festival karibense nobo ku ta konektá kultura famia i músika nobo

HULANDA,—-Pa promé biaha, e festival Hopi Amor lo tuma lugá na Amersfoort, Hulanda. E inisiativa aki ta bini for di artista, produktor i organisadó RAY VIBES, anteriormente konosí komo Mr. Ray Bass.

Sigun e artista, Hopi Amor ta marka un punto di birada den su bida personal i musikal, ku un enfoke nobo riba komunidat, famia i desaroyo di talento karibense. Hopi Amor no ta solamente un festival di músika. Ta un plataforma kultural kaminda komunidatnan manera Kòrsou, Sürnam, Haiti i Colombia ta bin huntu pa selebrá amor, identidat i konekshon. E festival lo tin live music, DJ’s, Caribbean food, baile, aktividatnan pa mucha i hasta un torneo di dominó pa henter e famia.

“Den mi bida mi a siña kon importante famia ta,” RAY VIBES ta bisa. “Mi ke krea un lugá kaminda hende por sinti nan mes na kas i konektá ku nan kultura”. E lineup ta inkluí artista manera Angel D, Jahari, Troy Dominique, OMDtheartist, Cache Royale i RAY VIBES mes. Na mes momentu, Hopi Amor kier bira un plataforma pa desaroyo di músika nobo karibense. Durante e festival lo tin e release ofisial di e EP “Liefde Maakt Blind” di Angel D, produsí pa RAY VIBES. Tambe lo sali produkshonnan nobo manera “Dominique” di RAY VIBES i OMDtheartist, i “Bo Amor” di Fess, Angel D i RAY VIBES.

Tur e release nan lo bira parti di e playlist oficial di Hopi Amor riba Spotify, ku lo sirbi komo un plataforma pa pone músika karibense moderno mas visibel den Hulanda. Hopi Amor ta trahando tambe huntu ku inisiativa manera Muziekhub Nederland, Kosmik i Keti Koti Amersfoort pa fortalesé talento i kultura karibense den Hulanda. Segun e organisashon, tantu Gemeente Amersfoort komo Gemeente Utrecht ta apoyando e vishon aki, ku eventualmente lo ekspandé tambe pa Utrecht. Hopi Amor lo tuma lugá dia 24 di mei 2026 na FLUOR Amersfoort.

Ray Bass otro “Y.D.K.” ku ta moviendo bon na Hulanda