Hopi misterio rondó di Oryx na Kòrsou

BAHIA SANTA ANA- E kompania petrolero di Medio Oriente, Oryx ta sigui den interes pa Refineria di Kòrsou, pero no tin muchu klaridat kiko realmente ta bai sosodé.

Oryx Petroleum (di Qatar) a logra yega Kòrsou via di un otro kompania Alternative Energy Facility B.V. (AEF). Ta sospecha komersiante Dean Rozier tras di e idea pa trese Oryx Kòrsou. E notisia di Oryx ta yega despues di 4 frakaso pa logra yega na un sosio stratégiko pa maneho di e refineria estatal. Ku Oryx, e senario ta mustra basta bon pa lokual ta trata e distribushon i logístiko di e produktonan venezolano. Oryx, kual kompania Refineria di Kòrsou a konfirmá di firma un MOU ta un kompania ligá ku e organisashon potente di Qatar Investment Authority, kual organisashon ta manehá e Fondo di Invershon Soberano di Qatar. Oryx tin interes den Isla i Bullenbaai. Mas informashon no tin riba e kompania su interesnan na Kòrsou.

Dean Rozier: ainda ta kuestionando presensha di Dean Rozier na firmamentu ku PDVSA. Un app di Vigilante no a risibí kontesta, si Rozier ta ligá tambe ku AEF.

Pa e trabounan di orientashon tékniko, Oryx a sera un otro akuerdo ku un kompania Maunsell Management pa manehá e partinan tékniko, finansiero i struktura legal den kuadro di eksigenshanan riba Deligensha Responsabel relashoná ku e akuerdo di Refineria di Kòrsou. Ta e intenshon pa e konseheronan traha un rapòrt i presentá nan konklushonnan i rekomendashonnan. Tin tendensha di pensa ku Oryx por bira un konekshon logístiko pa PDVSA entrega produkto na Refineria di Kòrsou. Esei ainda tampoko no ta konfirmá.

Ta konosi internashonalmente ku PDVSA ta “kla” pa kuminsa saka krudo ofisialmente for di Venezuela. Dependé di lisensianan internashonal, ouspisiá pa OFAC, Refineria Isla por bira importante komo un sentro logístiko pa distribushon di produktonan petrolero venezolano. Tur kos ta dependé riba e desishon di gobièrnu estado unidense ku a bolbe duna kuater kompania di nan pais, pèrmit pa transportá produktonan di PDVSA.

PDVSA a firma un kontrakt pre-pago ku un kompania den Medio Oriente pa entrega di riba 1 mion bari di fuel oil na e kompania Asia Charm Ltd. E akuerdo tabata pa 41 dòler pa bari. Refineria di Kòrsou tambe a firma MOU ku un kompania di Medio Oriente na Qatar, Orxyx Petroleum. Ta trata di un kompania ku interes grandi na Qatar sostené pa e fondo nashonal di invershon Qatari. E desaroyonan di interes for di Medio Oriente den Venezuela, por ta otro bon notisia pa Bullenbaai i Curaçao Refinery Utilities. E terminal di tanki na Bullenbaai ta pasando den mal tempu, despues di konfliktonan sivil rondó di derechinan entre e kompanianan ligá ku Caribbean Petroleum Refinery. Bullenbaai for di Febrüari 2023 no ta risibiendo pago. Entretantu CRU a kibra e kontrakt ku CPR.

Oryx definitivamente ta interesá den Bullenbaai.