Hopi spesialista yu di tera a hala atras

WILLEMSTAD – E direktiva di Curaçao Medical Center (CMC) ta enfatisá den un karta na gobièrnu, ku e konsekuensianan di e echo ku ainda gobièrnu no a saka un konfirmashon por eskrito ku (futuro) personal den servisio di CMC no ta kai bou di e lei yamá Landsverordening normering topinkomens (LNT), ta kousa konsekuensianan negativo grandi pa CMC komo hòspital i pa salubridat en general di Kòrsou. Esaki, sigur pa loke ta trata garantisá aksesibilidat, kontinuidat, efektividat i seguridat di kuido na pashèntnan tur momentu. No por haña spesialista traha. Porlotantu si gobièrnu no duna konfirmashon por eskrito, lo bai Korte.

“Dor di (e menasa dje aksisibilidat di) e LNT, CMC no por atraé spesialistanan nobo den servisio pa garantisá aksesibilidat i kontinuidat di kuido médiko. CMC a trata sí di yena diferente vakatura, pero e kandidatonan no tin interes mirando e plafòn ku ta konta konforme e LNT i e inseguridat mará na esaki.”Segun e direktiva un kandidato-spesialista di wowo (yu di tera) a hala atras pa motibu dje LNT, siendo mester yena e funshon akí pa eliminá e lista di espera.

Un kandidato-anestesista meskos, siendo mester yena e vakatura ei pa eliminá e retraso den operashonnan i pa sigurá anestesia general pafó di sirugia. Un kandidato-nególogo (yu di tera) tambe lo a kuminsá traha na CMC pero te ainda ta mantené su mes pafó dje boto, siendo mester yena e vakatura akí pa e demanda di kuido króniko di por ehèmpel dialisá, ku tin di aber ku e kresementu di pashèntnan ku 10% pa aña. Un kandidato-radiólogo (yu di tera) a kita for di trabou den eksterior pa bin traha komo CMC, pero despues di a risibí informashon dje LNT a hala desishon aden i a disidí di no ke bin Kòrsou mas ainda. Siendo tin un eskases struktural di radiólogo, ku pa e motibu akí no por yena.

Un kandidato intensivista no ke drenta e boto miéntras tin menasa di aplikashon dje LNT. Mester yena e funshon akí pa e ‘ICU care closed format’. Un kantidato-spesialista-SEH a hala atras porlopronto pa motibu dje LNT, siendo mester yena e funshon akí pa yuda e kantidat di pashèntnan di SEH kresiente, loke ta e konsekuensia di un promé liña di kuido ku no ta funshoná optimal. Un kandidato-neorólogo ta wardando e desaroyonan relashoná ku LVT. E kandidato akí ta nesesario pa e demanda di kuido grandi (lista di espera largu). Un spesialista di pulmon ku tin diferente opshon no a skohe pa CMC pa motibu dje LNT.

Tin un grupo di speshalista di pulmon muchu chikí aworakí pa e demanda kresiente. Un spesialista di KNO di eksterior te ainda no ke skohe pa CMC, pa motibu dje LNT. Tin un eskases na e kantidat di spesialistanan di KNO tambe na CMC. Ademas denter di poko un kandidato lo stòp di traha. “E ehèmpelnan akí ta hasi kla ku no por ehekutá e ‘Capaciteitsplanning Gezondheidszorg Curaçao 2018-2019’, manera aprobá den desishon di Konseho di Ministernan di òktober 2018, pa motibu di (e menasa di aplikashon di) e LNT. Pa motibu dje LNT no por haña niun kandidato ku ta dispuesto na drenta servisio di CMC komo spesialistá pagá. CMC ta pidi gobièrnu último biaha pa bin ku un solushon pa e asuntu urgente akí denter di un siman. Si no bin solushon, CMC lo bai Korte, ounke no tin gana di hasi esaki.”