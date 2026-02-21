Hopi YDK den Eredivisie ku no ta bai mundial

Brandley Kuwas.
Brievengat– Tin hopi hungadó Yu di Kòrsou ku ta hungando kasi regular den Eredivisie, ku no ta bayendo Kopa Mundial.
Esei si Entrenadó Nashonal, Dick Advocaat opta pa tene e ekipo ku a klasifiká, pa bai mundial kune.
Si esei sosodé hopi hungadó den e divishon mas haltu na Hulanda ta keda afo. Ta trata di Tyrique Mercera (FC Groningen), Brandley Kuwas (FC Volendam), Memeirhel Benita (Heracles), Ro-Angelon Daal (AZ Alkmaar), Cherrion Valerius (NAC), Lushendry Martes, (Sparta, pero no a skohe ainda).