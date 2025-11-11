Hues Carmelia ta splika sentensia máksimo bou di kódigo kriminal

WILLEMSTAD – Hues mr Sigmar Carmelia, durante e podcast Hustisia Seguridat i Abo, a duna di konosé ku lei ta stipulá kua ta e kastigunan ku por imponé den kasonan penal. Esaki ta enserá kastigu di prizon ku por ta un máksimo di 30 aña i tambe kastigu di bida largu. Huntu ku esakinan lei ta stipulá e montante di multanan ku por keda duná komo but, esta ku mester wòrdu pagá ku sèn.

Mr Carmelia ta splika ku lei ta stipulá spesífikamente pa kua tipo di delitu por imponé kastigu di bida largu. E ta duna ehèmpel riba kasonan di asesinato, kaminda e sospechoso di forma intenshonal, deliberadamente i di un manera pre meditá a tuma e desishon di kita bida di un otro. “Esei ta kaso hopi serio ku ta sosodé; ta e kasonan di mas grave ku nos kódigo penal konosé.” Den kasonan asin’aki lei ta stipulá literalmente ku por imponé kastigu di bida largu.

Lógikamente mester tene kuenta ku tur sirkunstansha sigun mr. Carmelia. Den lei tin poné kiko tur mester tene kuenta ku n’e na momentu ku ta imponé un kastigu. Mester tene kuenta ku e gravedat di e echo, e impakto den komunidat i tambe mester tene kuenta ku e sospechoso mes, esta su sirkunstanshanan personal. E ta bisa ku na momentu ku un hues imponé kastigu di bida largu, en prinsipio ta nifiká ku e sospechoso òf akusado tin ku pasa e sobrá di su bida den prizòn. Sinembargo ta asina ku tin e sistema di revishon ku a drenta na vigor. Esaki ta enserá ku na momentu ku e kondenado a pasa 20 aña di e kastigu di bida largu den prizòn, e tin ku haña un sitashon di parti di ministerio públiko pa e bai korte kaminda lo tin un tribunal di 3 hues ku lo revisá e situashon di e kastigu.