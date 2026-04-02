Hues ta konfirmá ku SVB por stòp pago na trahadó ku a haña sla na kabes

WILLEMSTAD – E desishon di Banko di Seguro Sosial (“Sociale Verzekeringsbank”, SVB) pa terminá e pago di kompensashon pa aksidente na trabou na un atministradó di sistema, tabata legalmente hustifiká. Asina hues den Promé Instansia a dikta resientemente.
Ounke e trahadó a sufri un sla na su kabes na aña 2017, èksamennan médiko i laboral a indiká ku e ta konsiderá komo kapasitá pa traha bèk (“arbeidsgeschikt”, AG), pero ku konsiderashon di sierto limitashonnan.
E kaso akí tin su orígen den un aksidente riba 15 di mei 2017, ora e hòmber kende tabata traha komo atministradó di sistema serka e empresa Lapal B.V., a kai i dal su frenta den un mesa. Despues di e insidente akí, el a sufri un konmoshon serebral (“hersenschudding”) i a keda deklará inkapasitá pa traha (“arbeidsongeschikt”, AO). Inisialmente su dunadó di trabou a sigui pagu’é su kompensashon pa aksidente, te ora su kontrato a terminá na sèptèmber 2019. For di e momentu ei, SVB a asumí e pagonan.
Na aña 2022, SVB a start un proseso di re-evaluashon médiko i laboral. Basá riba esaki, e banko di seguro a konkluí na mart 2024 ku e trahadó por ehekutá su trabou, si tene kuenta ku sierto limitashonnan. E limitashonnan akí ta inkluí: e no por traha hopi ratu tras di kòmpiuter, e no por traha den situashonnan ku hopi preshon di tempu òf kaminda tin hopi distraishon, i e no por hisa kos pisá òf bùk hopi biaha. Tambe pa motibu di mareo i birament’i kabes, e no por traha ku mashin.
Basá riba di e puntonan akí, SVB a disidí ku e derecho riba kompensashon pa aksidente lo a terminá dia 21 di mei 2024. E trahadó a entregá un opheshon kontra esaki, pero esaki a keda deklará infundá na aprel 2025. P’esei el a hiba e kaso dilanti hues den Korte Promé Instansia riba 13 di febrüari último. E trahadó tabata presente huntu ku su abogado i konseheronan, miéntras SVB tabata representá pa abogado i asesornan médiko durante e tratamentu dje kaso riba e dia ei.
Durante e kaso, e trahadó a argumentá ku e no por pèrdè su derecho riba e kompensashon pa aksidente, pasobra e ta ketu bai bou di tratamentu serka un neurosikólogo. El a basa su mes riba artíkulo 7 di e lei di kompensashon pa aksidente yamá “Landsverordening ongevallenverzekering” (LvOV), bisando ku un persona mester keda bou di tratamentu pa mantené su derecho. Hues a splika ku e interpretashon akí no ta korekto. E echo ku un persona ta bou di tratamentu no ta nifiká outomátikamente ku e tin derecho riba kontinuashon di e pago, pasobra e punto krusial ta si e trahadó tin abilidatnan pa ehersé trabou òf nò.
Un punto sentral di diskushon tabata un karta di e neurosikólogo di febrüari último, ku a menshoná limitashonnan kognitivo. Sinembargo, e dòkter di seguro di SVB a splika ku den investigashonnan anterior (inkluyendo na 2018 i 2022) no a haña indikashon di defisiensia kognitivo, i ku e neurosikólogo mes a indiká anteriormente ku no tabatin defisiensianan signifikativo i ku e kehonan por tin un orígen mas bien síkiko (sikógeno). Segun e dòkter, pa un konmoshon serebral manera esun di 2017, síntomanan kognitivo normalmente ta manifestá nan mes muchu mas promé, i p’esei no ta sufisientemente probabel ku e limitashonnan ku a keda señalá mas despues, ta un konsekuensia direkto di e aksidente. Ademas, a keda señalá ku e pashènt ta sufri di diabétis i preshon altu, ku tambe por sirbi komo un splikashon alternativo pa e síntomanan aktual.
Korte a konkluí ku e evaluashon di e dòkter di seguro tabata profundo, transparente i bon motivá, i ku e trahadó no a logra mustra ku e evaluashon médiko tabata inkorekto. Komo ku e trahadó no a presentá argumentonan kontra e parti laboral (e tipo di trabounan ku e por hasi), hues a enfoká solamente riba e parti médiko. Hues a deklará e apelashon infundá i a konfirmá ku e terminashon di e pago di kompensashon pa aksidente ta keda vigente.