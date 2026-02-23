Hulanda i Boneiru tambe a eliminá EFO

PUNDA,– Riba liña similar di maneho di enseñansa e minister enkargá ku ESKD, Sithree van Heydoorn, a konfirmá ku for di 2014 Hulanda a determiná di kuminsá tuma pasonan pa eliminá nan forma di eksamen EFO. Esaki a bini dilanti durante un podcast ku resientemente a keda publiká riba e plataforma sosial di Ministerio di ESKD.

Den e podcast e minister a indiká ku no ta pasó Hulanda i awor Boneiru ta eliminando nan forma di eksamen EFO, awor Kòrsou tambe ta hasi similar. Den e podcast a sobresalí ku ofisialmente no tabata tin un kuadro legal indikando ku mester buta tantu énfasis asina riba eksamen EFO. I ku eksamen EFO a bin transformá grupo 8 den un aña eskolar di preparashon pa eksamen, siendo ku e formashon dje mucha ta keda perhudiká.