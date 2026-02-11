“Hulanda ke tumba Trona pa nan sinta na Trono di Ontvanger”

Punda— Úniko posishon ku Hulanda falta pa kontrolá ta Ontvanger.

For di 2016, despues ku Hulanda a imponé fiskalnan hulandes biaha fo’i Amsterdam pa finalmente haña kòntròl riba Banko Sentral, historia a sigui ripití su mes. Awor e turno ta toka na Alfonso Trona pa baha i krea espasio pa hulandesnan manehá i regulá nos maneho fiskal i krea bolsa di informashon riba trayektonan di sèn na Kòrsou.

E atake riba riba Alfonso Trona, no ta koinsidensia ku e la sali publiká den e idioma “hulandes”. Asina Hulanda semper a manipulá, pa Yunan di Kòrsou aseptá pa pone hulandesnan na posishonnan stratégiko na Kòrsou. Ulanda ta okupá 3 posishon stratégiko na Kòrsou. Ta trata di posishonnan klave den hustisia, finansas i maneho monetario. Falta un pilá mas pa e kòntròl totalitario, Ontvanger di Kòrsou! Manera nos mes ta bisa “je weet het toch?

Kontròl Finansiero

Cft, ta e instituto mas den publiká den medionan di komunikashon último tempu. Ta trata di e Komishon pa Supervishon Finansiero. Despues ku Kòrsou a firma i ehekutá e leinan di konsenso na 2010, nan a kumbiní komo parti di e leinan pa instituí un Komishon pa evaluá e maneho finansiero di e islanan, St. Maarten i Kòrsou. Ulanda a splika Kòrsou si nan firma e “package deal”, esta tuma sèn pa baha nan kota di debe, nan mester someté nan mes na kòntròl rigoroso via di Cft. For di dia a instituí e Cft, nunka Kòrsou no a logra haña un posishon komo presidente. N’e momentunan aki ta Lidewijde Ongering ta presidente di Cft. Un dama ulandes ku ta biba na Hulanda i lo bini Kòrsou 2 pa biaha pa aña. Mas serio ainda, durante rueda di prensa, tabata e presidente ulandesnan di Cft semper a dirigí nan mes na medionan di komunikashon lokal. Miembronan lokal i di St. Maarten mester a keda boka será. Cft, for di 2010 a laga imponé restrikshonnan rigoroso pa Kòrsou por kumpli kuné. E metanan finansiero ku Cft ta midi prestashon di finansas públiko ta imposibel pa alkansá. Ulanda a laga imponé kondishonnan imposibel pa alkansá, unda Cft ta e instituto konserní pa kontrolá kumplimentu na e kondishonnan. For di 2010, no ta minister di finansas tin kòntròl riba maneho finansiero di Kòrsou sino, presidente di CFt, den e kaso aki Lidewijde Ongering.

Lidewijde Ongering: for di 2010 hamas Hulanda laga un Yu di Kòrsou bira presidente di Cft.

Lei di Polis

RST tin tur poder pa manehá i ehekutá e Lei di Polis pa gran parti. . RST ta e unidat di reshèrshi enkargá ku e investigashonnan grandi na Kòrsou. Na 2010, e Lei di Konsenso di Polis a drenta na vigor. E ròl di RST ta wòrdu spesífikamente menshoná den lei. Hefe lokal di Kuerpo di Polis, no tin niun kòntròl riba funshonamentu di RST i nan team chef for di 2010 tabata ulandes. 1/3 parti di lei di polis original, ta menshoná un unidat ku yama GVP. GVP, mester a bira e unidat di mas poder den e struktura di polis, unda tin tur outoridat di planifikashon i ehekushon di e organisashon polisial. GVP a pasa den mas di 5 minister di hustisia sin nunka a konkretisá, pasobra lo e kita tur poder for di RST. Resien, ministernan di hustisia den Reino, a skohe pa RST haña e tareanan di lokual mester a bin na GVP. Konsekuentemente RST a krea asina tantu poder ku ministernan di hustisia no por duna ningun instrukshon na e teamchef. RST ta uza un sup divishon, TBO, Team Bestrijding Ondermijning pa investigá sin límite i kòntròl. RST, a konsehá algun di nan miembronan pa lanta nan propio kompania i traha independiente pa RST. Na momentunan aki na Kòrsou tin eks hefenan di RST, ku ta trahando bou di kontrakt pa hasi investigashonnan e.o. forensiko pa RST. Tur esakinan ta sosodé, sin supervishon di Minister di Hustisia.

Banko Sentral

E proseso pa Ulanda kontrolá Banko Sentral a inisiá for di òktober 2015. Presidente Direktor di DNB, Banko Sentral di Ulanda den un karta a manda informá minister di finansas ulandes ku na Kòrsou nan no tin entrada ni kòntròl riba banko Sentral. Na desèmber, e minister ta informá e DNB pa hasi tur lokual mester hasi pa drenta banko sentral na Kòrsou. Apesar ku dr Emsley Tromp, komo presidente direktor di Banko Sentral a duna sosten semper na Ulanda, inkluso invertí di promoshon pa SI gana referèndem, tòg na ougùstùs 2016, RST den un operashon grandi a drenta i listra den kas di Tromp. A sigui un proseso di 2 aña den kortenan sivil i penal, pero al final Ulanda a logra saka Tromp for di Skalo. Huntu ku Tromp a bai tambe tur representante na nivel di maneho ku tabata dun’é sosten. Despues ku Ulanda a logra saka Tromp i su aliadonan for di den Banko Sentral, e ulandes Bob Traa a drenta e instituto na lugá di Tromp. Pa mas di 2 aña, Banko Sentral a ópera sin un presidente direktor te na momento Traa a asumí e posishon. Traa a bira e enkargado prinsipal pa kontrolá i ehekutá maneho monetario na Kòrsou. Despues ku Bob Traa a baha, Hulanda a logra pa no hasi e YDK Jose Jardim, Presidente Direktor na Banko Sentral, sino a pone Richard Doornbosch di Hulanda ku te ainda ta disidí na Skalo.

Bob Traa; eks direktor Banko Sentral ku no a duna Jose Jardim chèns pa bira Presidente Direktor

Richard Doornbosch, aktual presidente direktor di Banko Sentral

CMC

Hasta na Curacao Medical Center, resien a duna maneho den man di Hulandes Oropeo. Un posishon ku tabata den man di un Yu di Kòrsou, di renombre manera Gilbert Martina, kende hasta den futbòl ta hibando Kòrsou su nòmber na laria. E vershon ku no tabatin niun Kòrsou ku a solisitá no tabata bèrdat i tabata un engaño. Simplemente, Kòrsou mes ke wak hulandesnan ta posishonnan klave. Na CMC ta Johan de Graaf ta manda

Ontvanger

Úniko sentro di kòntròl ku Hulanda falta ta e posishon di Ontvanger. E atakenan riba Trona, tabata klaramente pa indusi i provoká tantu Ministerio Públiko komo Gobièrnu di Kòrsou pa aktivá, den un intento frustra pa kita Trona for di kaminda mas lihé posibel. Esei ta bisto pasobra den e artíkulonan publiká, unda tabatin tratonan preferenshal menshoná, ta regardá solamente nòmbernan di kompania lokal i di komersiantenan yu di Kòrsou. E “selektividat” a ekskluí kompanianan hulandes, prinsipalmente esnan hotelero tantu na den área di Jan Thiel komo Pietermaai, unda MIONES na impuesto a keda eksonerá pa krea benifisionan grandi. Ku plakanan di impuesto atrasá i eksonerá a logra krea mas poder ekonómiko.

Trona a mustra simplemente ku e posishon di Ontvanger no ta na benta. No esei so, tur e yunan di Kòrsou ku ta traha na Ontvanger ta lastrá den e un guera di bèrgwensa unda no a tene piedat ku nòmbernan di kompania lokal unda tin yunan di Kòrsou empleá. Tene duru, pa wak ki dia e lista di tur e hotèlnan hulandes oropeo i komersiantenan hulandes oropeo eksonerá sali na kla, anto tei wak den kua idioma lo publiká eseinan.

Ta un hecho ku Trona semper a bringa e desishon di eksonerashon 2017. Den su komunikado e la splika esei bon kla. Desishonnan di KORTE, esta huesnan hulandes oropeo a konfirmá ku apesar di hopi esfuerso, di parti di Ontvanger, no por a kobra e sumanan ei mas!