Hulanda tambe ta protesta bónus mionario pa direktor di Air France-KLM

AMSTERDAM—CEO di Air France-KLM Ben Smith a gana 5.1 mion euro aña pasá, mas ku tres biaha mas tantu ku CEO di KLM Marjan Rintel.
Esaki a keda revela djabièrnè den e relato anual di e grupo di aviashon. Minister di Finansa Eelco Heinen a indika kaba ku e tin intenshon di hasi opheshon e nivel di e salario di Rintel. “Mi ta haña esaki berdaderamente inapropiá,” e minister a bisa den un entrevista ku RTL Z. “Spesialmente awor ku e retonan ta grandi, bo mester ta kouteloso. Si bo pidi un sakrifisio di bo personal, e ora ei bo mester karga esaki huntu. E maneho mas haltu ta mandando e señal robes ku esaki.” Un bosero di e ministerio ta konfirmá ku Hulanda tambe lo hasi opheshon kontra e salario di su hefe na Paris. Smith a risibí un salario anual fihó di mas ku 1 mion euro na e kompania prinsipal di Air France i KLM. Riba dje, el a risibí bonus i akshonnan.
Rintel tambe, e salario anual fihó di 600.000 euro tabata signifikantemente mas abou ku su kompensashon total di 1.6 mion. Segun Ministerio di Finansa, e salario no ta kuadra ku e maneho di remunerashon ku gobièrnu hulandes ta defendé komo akshonista di Air France-KLM. Pa empresanan estatal, gobièrnu ta apliká e regla ku remunerashon variabel no mag surpasá 20% di e salario fiho.