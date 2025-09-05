Hustisia Seguridat i Abo ta selebrá su 10 aniversario

WILLEMSTAD – Djaweps 4 di sèptèmber 2025, Hustisia, Seguridat i Abo (HSA) a selebrá ku orguyo su 10 aniversario, ku ofisialmente a kumpli dia 1 di sèptèmber 2025.
Na e selebrashon aki tabata presente tur e personanan ku den un manera òf otro a kontribuí den e tim di redakshon durante e 10 añanan ku a pasa. Kada un di nan a wòrdu entrevistá i a kompartí nan eksperiensia i aporte pa hasi HSA bira e programa di kalidat ku e ta awe.
E evento a tuma lugá na Kontentu Studios, na Sambil, kaminda e selebrashon a kuminsá ku e di dos temporada di HSA i tambe a introdusí e dos presentadonan nobo pa e temporada nobo di podcast HSA; Sra. Fahlnary Pater i Sra. Shermaine Chirino.
Na mesun momentu, un atenshon spesial a wòrdu duna na e presentadonan di e promé temporada, Sr. Dikmar Oleana i Sra. Raiza Martis, pa nan dedikashon i trabou durante e promé aña ku podcast di HSA.
Minister di Hustisia, mr. Shalten Hato tabata satisfecho di mira kon e programa a desaroyá, kuantu ta e akogidá ku e programa ta risibí últimamente, i tambe kuantu persona awor ta wak e programa atrabes di media sosial. 9 aña pasa, ta solamente via radio por a skucha e programa, pero awor, e podcast ta brinda oportunidat ku na tur momentu por skucha e programa bèk, tuma nota di teps i informashon balioso ku Ministerio di Hustisia ta brinda den e podcast aki.
Minister Hato a indiká ku E lo siguí inverti i kere den inovashon den e programa aki, pa por yega mas serka di komunidat.
Den su di dos temporada, HSA lo sigui transmití tur djaweps na Radio Direct 107.1 FM entre 18:00 i 18:30, i lo wordu transmití tambe via Facebook Hustisia, Seguridat i Abo i Facebook Direct Media Curaçao.